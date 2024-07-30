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美對中國加徵新關稅 延後2周實施

編譯徐薏茹／即時報導
美國貿易代表署辦公室30日宣布，針對電動車、電動車電池、電腦晶片、醫療產品等一系列中國進口商品的高額關稅將延遲至少兩周實施。圖為貿易代表戴琪在白宮舉行記者會。(歐新社)
美國貿易代表署辦公室30日宣布，針對電動車、電動車電池、電腦晶片、醫療產品等一系列中國進口商品的高額關稅將延遲至少兩周實施。圖為貿易代表戴琪在白宮舉行記者會。(歐新社)

美國貿易代表署(U.S. Trade Representative)辦公室30日宣布，針對電動車、電動車電池、電腦晶片、醫療產品等一系列中國進口商品的高額關稅將延遲至少兩周實施。

貿易代表署5月宣布這項關稅將於8月1日生效，但目前仍在審查收到的1100則意見，預計將於8月發布最終決定，新關稅將在最終決定公布後約兩周生效。

5月時拜登選擇保留由前總統川普實施的加徵關稅，同時逐漸提高其他關稅，包括對中國電動汽車加徵進口關稅至原來的四倍達100%以上，半導體關稅為原來的兩倍達50%。

貿易代表署還徵求意見，是否對醫療口罩和手套課徵25%關稅，以及注射筒課徵50%或更高關稅。

美國正投資數千億元於綠色能源稅金補貼，以發展美國電動車、太陽能和其他新興產業，並表示中國在這些產業由國家促進的產能過剩威脅美國公司的生存，關稅是為了保護美國的就業機會，避免因大量廉價中國進口商品而受威脅。

新措施影響當前價值180億元的中國進口商品，包括鋼、鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池、起重機；電動車的政治意義大於實際影響，美國進口的中國電動汽車很少，並且已經受到先前汽車關稅的影響。

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)指出，關稅將使每一座起重機的成本增加450萬元，「對港口有限的資源造成重大壓力」。

2023年美國從中國進口價值4270億元的商品，對中國出口價值1480億元的商品，這一貿易差距持續數十年，成為華府愈來與敏感的問題。

關稅 電動車 拜登

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