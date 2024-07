抗議中國大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查

哈佛大學示意圖。(美聯社)

台裔哈佛生吳亭樺等人4月抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒 ,吳遭疑似中國學生拖離會場,她與西藏同學也遭疑似中國學生尾隨。一群學生最近遞交連署書,呼籲校長回應美國國會委員會的調查。

一群哈佛大學 學生22日將一份聯合聲明遞交給哈佛大學代理校長賈柏(Alan Garber)的辦公室,呼籲哈佛大學就美國國會「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」對於中國政府跨國鎮壓學生的質疑提出說明。

這份由182個團體連署的聲明指出,哈佛大學應及時、公開、全面回應「美中戰略競爭特別委員會」提問。該委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)7月1日致函賈柏,就學生抗議事件提出13個主要問題,希望賈伯在7月26日前回應。

聲明也呼籲賈柏,承諾與學生(包括有關案件受害者)、學生組織及人權組織密集協商,查明並解決學生面臨中國政府跨國鎮壓的問題;並承諾打擊中國政府的跨國鎮壓、打擊來自中國的學生參與中國政府騷擾及恐嚇學生的行為。

謝鋒4月20日應哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)大中華學生會(Greater China Society)邀請,在「中國會議」(China Conference)開幕致詞,講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

吳亭樺與來自台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港、中國等地學生組成的「抵抗中共 學生聯盟」(Coalition of Students Resisting the CCP)、「自由西藏學生會」(Students for a Free Tibet)發起抗議,呼籲中國停止迫害人權。

吳亭樺等4名學生及青年在場內輪流高舉布條、向謝鋒喊話。首先發言的吳亭樺被一名疑似中國男學生拖離現場,其餘抗議的學生被哈佛大學人員請出場。也有一名疑似中國男學生尾隨吳亭樺與一名西藏女學生,向她們問抗議者的姓名。

穆勒納爾致函賈柏指出,委員會高度關切這起事件,包括中國政府可能進行跨國鎮壓、哈佛的中國學生可能涉及騷擾、恐嚇批評中國政府的人士。

根據當天的現場影片,將吳亭樺拖離會場的男子遭網友起底是「哈佛中國學生學者聯合會」(Harvard CSSA)的共同主席鄒宏基。

穆勒納爾在信中表示,美國至少150所大學有中國學生學者聯合會(CSSA),這是由中共中央統一戰線工作部所組織、監督的團體,並獲得中國海外使館的經費補助,據信CSSA成員曾對批評中國政府的中國學生進行騷擾、恐嚇。