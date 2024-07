網紅宣導錯誤防曬觀念 專家直搖頭

一名TikTok 網紅赤裸上身,嗤之以鼻地把防曬乳丟到身後。他宣稱防曬乳致癌,還對40萬粉絲提倡「規律曬太陽」,與美國皮膚科醫生對抗這類可疑假訊息的做法大相逕庭。

法新社報導,皮膚癌比率大增之際,儘管健康專家在炎炎夏季針對過度曝曬加強警告,一些網紅仍在提供可能有危險的防曬建議。

更進一步損害公共健康的是,一些點閱率可能高達數以百萬次計的影片,分享了使用牛油、酪梨油和蜂蠟等成分的「自製」配方,宣稱可提供有效的皮膚防護。

在一段瘋傳的TikTok影片中,健身教練傑洛姆.譚(Jerome Tan)把一罐面霜丟掉,還告訴追隨者,吃天然食物可讓身體「自行防曬」。

他並未為此提供任何科學證據。

專家表示,此類網路錯誤訊息正日益對現實世界造成傷害。

根據易普索集團(Ipsos)今年為奧蘭多健康癌症 研究所(Orlando Health Cancer Institute)進行的調查,1/7的35歲以下美國成年人認為,每天使用防曬乳比直接暴露在陽光下更有害,近1/4認為保持水分可以防止曬傷。

該研究所的腫瘤外科醫生奈爾(Rajesh Nair)警告:「人們相信許多非常危險的想法,讓他們面臨更大的風險。」

人們越來越認為較高量的陽光照射對皮膚有益,皮膚科醫生正在努力糾正這種想法。

威斯康辛大學醫學與公共衛生學院(University of Wisconsin School of Medicine and Public Health)皮膚科醫生兼教授班奈特(Daniel Bennett)告訴法新社:「曬黑方法沒有安全的。」

專家表示,許多誤導或虛假的說法來自尋求在社群媒體平台賺錢的網紅,網路行銷公司執行長達罕(Eric Dahan)告訴法新社,一些網紅利用「防曬乳懷疑論」,來「販售自家營養品或代言替代性的全天然防曬乳」。

達罕指出,Instagram上一篇貼文建議不要「不斷塗抹防曬乳」,然後推銷一堆護膚產品。這篇充滿表情符號的貼文寫道:「告別太陽偏執症。」「今年夏天享受一些(無罪惡感的)陽光。」

另一名光著上身的Instagram網紅在海灘上抓著衝浪板,說他拒用防曬乳。

他一邊宣傳由牛脂製成的「動物防曬乳」一邊發文說:「我擔心皮膚癌嗎?我不擔心。」

德州 皮膚科醫生(Megan Poynot Couvillion)表示,動物性油脂本身並不能阻擋紫外線輻射。

她告訴法新社:「我認為當成潤膚乳沒問題,但絕對不是當成防曬乳用。」