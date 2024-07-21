我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老友曼欽也籲拜登退選 「這已不是我認識的民主黨」

三中決定起草背景 習：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

網紅宣導錯誤防曬觀念 專家直搖頭

中央社華盛頓20日綜合外電報導
儘管健康專家在炎炎夏季針對過度曝曬加強警告，一些網紅仍在提供可能有危險的防曬建議。示意圖，非文中當事人。(Pexels@Tofros.com)
儘管健康專家在炎炎夏季針對過度曝曬加強警告，一些網紅仍在提供可能有危險的防曬建議。示意圖，非文中當事人。([email protected])

一名TikTok網紅赤裸上身，嗤之以鼻地把防曬乳丟到身後。他宣稱防曬乳致癌，還對40萬粉絲提倡「規律曬太陽」，與美國皮膚科醫生對抗這類可疑假訊息的做法大相逕庭。

@primalphysique Replying to @Ah Jun435 nope i don’t use sunscreen and here’s why 😉 #harmfulchemicals #chemicalfreeskincare #naturalskincaretip #naturallivingideas #naturalalltheway ♬ original sound - Jerome | Transformation Coach

法新社報導，皮膚癌比率大增之際，儘管健康專家在炎炎夏季針對過度曝曬加強警告，一些網紅仍在提供可能有危險的防曬建議。

更進一步損害公共健康的是，一些點閱率可能高達數以百萬次計的影片，分享了使用牛油、酪梨油和蜂蠟等成分的「自製」配方，宣稱可提供有效的皮膚防護。

在一段瘋傳的TikTok影片中，健身教練傑洛姆．譚（Jerome Tan）把一罐面霜丟掉，還告訴追隨者，吃天然食物可讓身體「自行防曬」。

他並未為此提供任何科學證據。

專家表示，此類網路錯誤訊息正日益對現實世界造成傷害。

根據易普索集團（Ipsos）今年為奧蘭多健康癌症研究所（Orlando Health Cancer Institute）進行的調查，1/7的35歲以下美國成年人認為，每天使用防曬乳比直接暴露在陽光下更有害，近1/4認為保持水分可以防止曬傷。

該研究所的腫瘤外科醫生奈爾（Rajesh Nair）警告：「人們相信許多非常危險的想法，讓他們面臨更大的風險。」

人們越來越認為較高量的陽光照射對皮膚有益，皮膚科醫生正在努力糾正這種想法。

威斯康辛大學醫學與公共衛生學院（University of Wisconsin School of Medicine and Public Health）皮膚科醫生兼教授班奈特（Daniel Bennett）告訴法新社：「曬黑方法沒有安全的。」

專家表示，許多誤導或虛假的說法來自尋求在社群媒體平台賺錢的網紅，網路行銷公司執行長達罕（Eric Dahan）告訴法新社，一些網紅利用「防曬乳懷疑論」，來「販售自家營養品或代言替代性的全天然防曬乳」。

達罕指出，Instagram上一篇貼文建議不要「不斷塗抹防曬乳」，然後推銷一堆護膚產品。這篇充滿表情符號的貼文寫道：「告別太陽偏執症。」「今年夏天享受一些（無罪惡感的）陽光。」

另一名光著上身的Instagram網紅在海灘上抓著衝浪板，說他拒用防曬乳。

他一邊宣傳由牛脂製成的「動物防曬乳」一邊發文說：「我擔心皮膚癌嗎？我不擔心。」

德州皮膚科醫生（Megan Poynot Couvillion）表示，動物性油脂本身並不能阻擋紫外線輻射。

她告訴法新社：「我認為當成潤膚乳沒問題，但絕對不是當成防曬乳用。」

TikTok 癌症 德州

上一則

美國已知冤獄最久 密蘇里女被控謀殺服刑43年 無罪獲釋

延伸閱讀

更新微軟致當機 專家：CrowdStrike發布前檢查不善釀禍

更新微軟致當機 專家：CrowdStrike發布前檢查不善釀禍
每天直播10小時吃東西 網紅猝死腹部嚴重變形

每天直播10小時吃東西 網紅猝死腹部嚴重變形
共和黨大會發言 川普長孫女一夜成網紅

共和黨大會發言 川普長孫女一夜成網紅
每天直播10小時吃東西 中國網紅「過度進食」猝死

每天直播10小時吃東西 中國網紅「過度進食」猝死

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

2024-07-20 10:48
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用 Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

2024-07-17 13:45
猶他州的峽谷地國家公園。(美聯社)

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

2024-07-16 12:39

超人氣

更多 >
「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死
4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季
日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」
「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院