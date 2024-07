「我們會找到你」 聯邦法警1個月找回200失蹤兒

聯邦法警偕同各級政府,在全國各地展開長達六周的「我們會找到你--行動2」,找回200名失蹤兒童。(聯邦法警照)

聯邦法警偕同各級政府從5月20日到6月24日,在全國各地展開「我們會找到你--行動2」(Operation We Will Find You II),找回200名失蹤兒童,最小的才5個月大。

聯邦法警局說,在「全國失蹤與受虐兒童援助中心」(National Center for Missing and Exploited Children)幫助下,專案行動人員救回123名「處境危險」的逃家兒童,另在安全地點找到77名失蹤兒童。

執法及社福人員救到一名1歲的女嬰,媽媽因勒死4歲男童被定罪,但不願交出這名女嬰,幸好在這次行動中找到。

獲救的還有一名12歲女孩,疑似曾遭性侵;兩名年紀各為15和17歲的女孩,疑是人口販子的受害者;三名16歲女孩,一個是與賣淫業者勾結人口販子的受害者,一個疑似被賣到淫窟,另一個被成年男性虐待、控制。

司法部 長加蘭德說,這些失蹤兒童、他們家人和鄰里感受到的恐怖,簡直無法用言詞形容。聯邦法警和兒少組織日以繼夜賣力搜尋,就是要讓孩子們安全無虞。

今年「我們會找到你」行動,是繼去年搜救行動的第二次全國各界聯合行動,主要針對高風險的失蹤兒童,例如可能遭到性凌辱、性剝削和被賣到淫窟的孩子,展開搜尋與拯救。

找回或救回的兒童,多數已轉交給兒童保護機構。有些則是應各地執法單位之託,確認其所在及安全。

行動地點包括亞利桑納、加州 、佛州 、密西根、北卡、紐約和俄勒岡「失蹤兒童高度密集的危險地區」。

法警局長戴維斯(Ronald Davis)說,找回處境危急的失蹤兒童是「本局的神聖任務」,而這種兒童仍有數千之眾,把他們找到、救出是「本局優先要務。」

這次行動的成就,年紀最小僅5個月大,14名在報失城鎮之外的地方找到,57%在法警介入七天內就找到。

失蹤及遭剝削兒童中心執行長德蘭(Michelle DeLaune)說,每個統計數字背後,都是一名應該安全無虞長大成人的兒童。