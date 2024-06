全美首州 路易斯安納規定公校展示十誡

路易斯安那州新法規定在公立學校每間教室內展示「十誡」。圖為工人在公路旁豎立十誡看板。(美聯社)

路易斯安納州1月新上任的共和黨 籍州長蘭德里(Jeff Landry)19日正式簽署法案,路易斯安納州自此成為全美第一個要求在公立學校 每間教室內展示「十誡」(Ten Commandments)的州。

根據共和黨通過的法案規定,從幼稚園到路州資助的大學,所有公校教室均須在2025年初以前,以海報大小、「易於閱讀的大字體」展示「十誡」。海報費用將透過捐款方式支付。

反對者質疑該法律合憲性;在州長簽署法案成為法律後不久,民權團體和主張政教分離的組織發表聯合聲明,承諾將提起訴訟,挑戰該法。

支持該法的人士則表示,該措施兼具宗教目的和歷史意義。該法律寫道,「十誡」被描述為「州和國家政府的基本文件」;在教室內展示的「十誡」應配有四段「背景陳述」,描述「十誡」如何成為「近三個世紀以來美國公共教育重要一環」。

該法同時「授權」(但不「要求」)幼稚園至12年級公立學校展示「五月花號公約」(Mayflower Compact)、「獨立宣言」(Declaration of Independence)和「西北土地法令」(Northwest Ordinance)。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)、美國政教分離聯盟(Americans United for Separation of Church and State)和免於宗教基金會(Freedom from Religion Foundation)19日發表聯合聲明表示,該法律阻止學生獲得平等教育,讓具有不同信仰的兒童在校內感到不安。

這些團體表示,「即使是相信某些「十誡」版本的人,遵守的特定文本也可能因宗教派別或傳統而異。政府不應在這場神學辯論中偏袒任何一方。」

德州、奧克拉荷馬州 和猶他州也已提出類似法案,要求在教室展示十誡。但目前只有路州成功讓該法案成為法律。

有關在教室展示十誡的法律爭執已存在多年。1980年,美國最高法院裁定肯塔基州類似法律違憲,違反美國憲法建國條款,該條款規定國會「不得制定任何推崇國教的法律」。