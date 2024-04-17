追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，33歲業務林登(Dexter Linton)成長於德州 阿靈頓(Arlington)，到堪薩斯州上大學後轉赴喬治亞州實習，為了體驗不同文化、享有更好的醫療系統及生活品質，2015年帶著妻兒搬到加拿大 蒙特婁並在當地攻讀碩士，但如今卻感到後悔，打算搬回德州。他說，以事後諸葛的角度來看，不該這麼年輕就搬到加拿大，應該等到上了年紀才搬。

林登受訪時說，想要搬回德州的理由包括氣候較為溫暖、生活開銷便宜，可以就近照顧家人。他表示，其實在蒙特婁生活並沒有太多缺點，但還是內心深處還是渴望回故鄉。

報導指出，近年來美國國內出現遷往南部的趨勢，從2022年7月到2023年之間，南卡羅來納州、佛羅里達州、德州是全美人口增加最迅速的前三名，甚至還有民眾從加拿大搬來，搬家原因則是氣候暖和、生活開銷便宜、就業 機會多。不過，某些美國人則選擇北上搬到加拿大，理由包括加拿大健保開銷較平實、政治文化與美國不同，某些民眾則想要展開新生活。

林登說，在蒙特婁、德州生活各有優缺點，由於美國近幾年頻傳校園槍擊案，孩子在蒙特婁上學感覺較安全，德州則有三大項目讓蒙特婁無法媲美：氣候、就業發展機會、生活開銷較低。他表示，自己的家人都在德州，妻子的娘家親戚則有許多人住在蒙特婁。他說，由於孩子還小，何時搬回德州仍不確定，希望未來十年能夠如願。

他表示，如果可以重新決定，不會這麼年輕就搬到加拿大，會等到上了年紀才搬。

林登指出，一名友人曾經給予忠告說「在美國努力賺錢，但要記得及時離開」，因為美國經濟雖然欣欣向榮，老年人照護制度與其他國家相比卻不完善，退休民眾健保花費負擔沉重。他說：「希望當初決定留在德州，等到年齡較長才搬到加拿大。」