我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美菲年度聯演將首度超出菲領海 抵禦海空攻擊

布碌崙新小學 將以英雄警探劉文健命名

拜登凸顯平民主義 以故鄉克蘭頓對比川普海湖莊園

記者顏伶如／即時報導
拜登到賓州克蘭頓他的童年故居前與孩子們在家外散步。路透
拜登到賓州克蘭頓他的童年故居前與孩子們在家外散步。路透

拜登總統的16日公開行程裡，並未透露將走訪賓州童年故居，華盛頓郵報17日分析，拜登以個人成長背景凸顯平民主義，用克蘭頓(Scranton)對比前總統川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)說道：「我看經濟是透過克蘭頓的觀點，不是海湖莊園的視角。」

賓州是今年大選重要搖擺州之一，報導指出，拜登此行走訪賓州主打平民主義，希望藉由強調富人階級與中產階級的反差，爭取選民支持。

拜登在2446號華盛頓北街(North Washington Avenue)童年故居前發表談話說：「我知道像川普那樣的人都看不起我們。」他說：「他們不會邀請我們去家裡作客或去他們的鄉村俱樂部。我看經濟是透過克蘭頓的觀點，不是海湖莊園的視角。」

拜登強調史蘭頓是中產階級城鎮，不像川普住在佛州有門禁的私人俱樂部，幫其他億萬富豪爭取更多利益。他說，最富有的美國人以及富人開設的企業，幾乎不繳稅或只繳很少的稅。他說，億萬富豪稅率不應該比教師還低，並批評川普就是造成問題的因素之一。

拜登17日將在匹茲堡對聯合鋼鐵工會(United Steelworkers)發表演說，公布旨在保護美國鋼鐵產業的最新措施，包括避免中國透過墨西哥港口將鋼鐵產品銷入美國。

為了回應聯合鋼鐵工會與其他工會上個月提出陳情，拜登將宣布對中國補助造船產業展開調查。

華盛頓郵報報導，從最近一連串動作可以看出，拜登希望把自己定位為幫鋼鐵等產業美國勞工謀求福祉的守衛者(defender)，這些勞工廣泛分布於身為美國工業重鎮的中西部，這些州在以前被稱為民主黨較占優勢的「藍牆」(blue wall)，拜登能否在11月選舉連任成功，「藍牆」地區具有關鍵影響。

拜登 川普 賓州

上一則

波音工程師控787客機製造「抄捷徑」恐解體 籲全球停飛

延伸閱讀

拜登對北京擴大貿易保護主義措施 擬調高鋼鋁關稅

拜登對北京擴大貿易保護主義措施 擬調高鋼鋁關稅
封口費審判／策士：4刑訟中傷害最低 川普選情反加分

封口費審判／策士：4刑訟中傷害最低 川普選情反加分
拜登喊對中國鋼鋁關稅增至三倍 路透：拜登以中為祭旗爭取鐵票

拜登喊對中國鋼鋁關稅增至三倍 路透：拜登以中為祭旗爭取鐵票
封口費審判／AP民調：僅1/3受訪者認為川普違法

封口費審判／AP民調：僅1/3受訪者認為川普違法

熱門新聞

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25
挺巴勒斯坦人士15日上午在全國多地發起為「阻斷全球經濟以解放巴勒斯坦」抗議活動。(擷自Instagram@chicagodissenters)

挺巴示威人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城等地交通

2024-04-15 17:23
川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)

他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」

2024-04-10 11:10

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想

12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈
避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡