拜登凸顯平民主義 以故鄉克蘭頓對比川普海湖莊園

拜登到賓州克蘭頓他的童年故居前與孩子們在家外散步。路透

拜登 總統的16日公開行程裡，並未透露將走訪賓州 童年故居，華盛頓郵報17日分析，拜登以個人成長背景凸顯平民主義，用克蘭頓(Scranton)對比前總統川普 佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)說道：「我看經濟是透過克蘭頓的觀點，不是海湖莊園的視角。」

賓州是今年大選重要搖擺州之一，報導指出，拜登此行走訪賓州主打平民主義，希望藉由強調富人階級與中產階級的反差，爭取選民支持。

拜登在2446號華盛頓北街(North Washington Avenue)童年故居前發表談話說：「我知道像川普那樣的人都看不起我們。」他說：「他們不會邀請我們去家裡作客或去他們的鄉村俱樂部。我看經濟是透過克蘭頓的觀點，不是海湖莊園的視角。」

拜登強調史蘭頓是中產階級城鎮，不像川普住在佛州有門禁的私人俱樂部，幫其他億萬富豪爭取更多利益。他說，最富有的美國人以及富人開設的企業，幾乎不繳稅或只繳很少的稅。他說，億萬富豪稅率不應該比教師還低，並批評川普就是造成問題的因素之一。

拜登17日將在匹茲堡對聯合鋼鐵工會(United Steelworkers)發表演說，公布旨在保護美國鋼鐵產業的最新措施，包括避免中國透過墨西哥港口將鋼鐵產品銷入美國。

為了回應聯合鋼鐵工會與其他工會上個月提出陳情，拜登將宣布對中國補助造船產業展開調查。

華盛頓郵報報導，從最近一連串動作可以看出，拜登希望把自己定位為幫鋼鐵等產業美國勞工謀求福祉的守衛者(defender)，這些勞工廣泛分布於身為美國工業重鎮的中西部，這些州在以前被稱為民主黨較占優勢的「藍牆」(blue wall)，拜登能否在11月選舉連任成功，「藍牆」地區具有關鍵影響。