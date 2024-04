花蓮大地震 白宮：持續關注並做好協助準備

針對0403花蓮大地震 ,白宮 國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)3日表示,美國正關注台灣地震的報導,並持續關注其對日本的潛在影響;美國準備好提供任何必要協助,並為受影響的人祈禱。

We are monitoring reports of the earthquake impacting Taiwan and continue to monitor its potential impact on Japan. The United States stands ready to provide any necessary assistance. All those affected are in our prayers.