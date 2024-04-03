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不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

記者顏伶如／即時報導
IRS去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。(路透)
IRS去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。(路透)

華爾街日報編輯委員會(The Editorial Board)指出，國稅局(IRS)雖喊出將針對超級富豪擴大查稅，但根據獨立監督機構、財政部稅務管理監察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，Tigta)調查報告，去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。

2022年國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)，為國稅局在未來10年提供800億元經費，做為針對超級富人加強查稅、更新老舊科技、提升服務品質等用途。

華爾街日報編輯委員會指出，到了2023年12月，國稅局決定查稅進度追蹤將延至今年才展開，因為只針對富豪加強查稅的作業調整頗為緩慢；財政部稅務管理監察長調查報告寫道，國稅局在2023年4月的策略計畫中承諾，未來絕大多數稅務稽查只針對年薪至少40萬元的納稅人，但計畫裡卻沒有說明如何落實目標的具體細節。

根據最新數據，國稅局的查稅對象仍以中產階級為主。

截至2023年夏季為止，去年的稅務稽查新增案例當中，有63%是年收入20萬元以下的納稅人，超級富豪僅占極小比例；遭到查稅的所有案例當中，年收入未達100萬元的納稅人累計有80%。

華爾街日報編輯委員會指出，國稅局加聘人手速度緩慢，可能是擴大富豪查稅出現耽擱的因素之一。不過，從另一個角度來看，國稅局從未宣布將減少對中產階級納稅人查稅，僅強調今後將針對超級有錢人擴大稽查。

財政部稅務管理監察長調查報告指出，國稅局加聘查稅員的人數遠遠低於原先目標。「政府首長雜誌」(Government Executive)指出，國稅局開始加聘人手的前半年裡只雇用34人，但當初訂定的目標是第一年當中要增加3700人。

國稅局 華爾街 財政部

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