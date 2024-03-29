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環保署對重型卡車、巴士頒布最新排放標準

記者顏伶如／即時報導
環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)29日針對重型卡車、巴士頒布旨在降低溫室氣體排放的新規。（美聯社）
環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)29日針對重型卡車、巴士頒布旨在降低溫室氣體排放的新規。（美聯社）

環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)上周剛對汽車、休旅車及小型卡車公布趨於嚴格的廢氣排放標準，29日進一步針對重型卡車、巴士頒布旨在降低溫室氣體排放的新規。環保署長黎根(Michael S. Regan)在新聞簡報中說：「這是為了保護未來世代不受氣候改變衝擊，再次邁開一大步。」不過，美國卡車運輸協會(American Trucking Associations)主席史畢爾(Chris Spear)指出，環保署訂定目標「根本無法達成」。

製造年份為2027年至2032年，共計八種重型卡車都在最新排放標準的適用規範之列，從垃圾車到長型聯結拖車(long-haul rigs)都包括在內。

由於環保署並未公布根據何種特定技術訂定標準，因此卡車製造商可以自行決定如何達標。根據環保署先前分析報告，新規將促使卡車製造商讓生產卡車的10%至40%轉型為使用零排放電池電動車或氫燃料電池車(hydrogen fuel cell vehicles)。

黎根在聲明中說，汽車產業可以自訂適當的投資策略，對於不同選項保持彈性選擇。

環保署估計，新上路標準可望在2055年時累計降低10億噸溫勢氣體排放，在降低氣候衝擊與危害公共健康方面，獲得130億元淨效益(net benefits)。

史畢爾發表聲明說，卡車運輸業承諾將達到零排放目標，但對環保署公布新規並不同意。他說，法規若沒能考慮卡車業者營運層面的實際因素，將讓運輸業及美國供應鏈都因此受害。

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