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航程長達9個月皇家加勒比郵輪 有乘客中途死亡

世界新聞網何卓賢／即時報導
圖為皇家加勒比郵輪公司的標誌。(路透)
圖為皇家加勒比郵輪公司的標誌。(路透)

航程為九個月的一艘皇家加勒比國際上，近日有一名乘客死亡，但目前關於乘客的死亡原因和身分並未得到公布。

據今日美國報導，該郵輪公司的發言人通過一封郵件回應稱，「我們目前正積極為賓客的家人提供支持和幫助，出於對賓客及其家人的隱私考量，我們無法提供更多信息。」

出現乘客死亡的這艘郵輪為皇家加勒比郵輪公司(Royal Caribbean International)的一艘航程為九個月的終極世界郵輪(Ultimate World Cruise)航線。一名自稱在郵輪上的知情者阿迪塔·拉爾森(Adita Larson)日前有在TikTok上傳影片，表示自己看見屍體被從房間運出來，死者是一位老婦人。但是原影片已被刪除。

目前皇家加勒比國際公司沒有公布這名去世乘客的身分，也未提及會如何處理屍體。

據報導，為了在航行過程中能夠應對乘客突然死亡的情況，郵輪必須有相應的措施，比如多數大型郵輪上都有太平間，而且船隻上面必須有準備屍袋。通常，死者的屍體會在下一次靠岸期間被運離郵輪。

皇家加勒比國際郵輪的海洋小夜曲(Serenade of the Seas)郵輪目前正在其總共274夜的航程之中，途中會訪問60個國家，這也是皇家加勒比公司的第一條環球航線。去年12月，該航線從邁阿密出發之後，社群媒體上流傳不少乘客從船上發出的影片。

皇家 社群媒體 TikTok

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