細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得

參議員梅南德茲（右）和太太娜汀‧梅南德茲（左）。（美聯社）

民主黨新澤西州 聯邦參議員 梅南德茲(Bob Menendez)2023年9月遭聯邦大陪審團貪污起訴，罪名包括收受賄賂暗助埃及圖利。有線電視新聞網(CNN)14日報導，根據檢察官12日提交法院的最新資料，梅南德茲妻子娜汀‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)的鑽石訂婚戒來自賄賂。

檢方指出，埃及方面為了買通梅南德茲，花了15萬元賄賂娜汀，鑽石訂婚戒便是她收到的饋贈之一，另外還收到賓士(Mercedes-Benz)敞篷車。

檢方指出，鑽石訂婚戒是由埃及商人哈納(Wael Hana)購買，但他也從中私吞某些原本用來行賄梅南德茲夫妻的款項。

檢方在法院文件中指出，一名消息人士向埃及方面舉報指出，出面與梅南德茲接洽的哈納可能手腳不乾淨，恐將壞事。

聯邦檢察官指出，雖然梅南德茲沒有收到對方承諾的賄賂全額，但梅南德茲勾結埃及的事實並未改變，沒有收到賄賂全額還幫忙圖利埃及，「更加證明他有多麼腐敗」。

梅南德茲夫妻對於起訴罪名均辯稱無罪，哈納與另外兩名共犯也聲稱清白。