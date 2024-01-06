川普赴愛阿華州造勢 為初選季揭序幕

前總統川普5日出席愛阿華造勢活動。(路透)

前總統川普 明天在愛荷華州展開2024年大選競選活動，這是共和黨 在全國最早展開總統候選人提名選舉的州。明天也是美國國會大廈遭川普支持者攻擊滿3周年的日子。

2021年1月6日，各地民眾都從電視畫面上驚恐地看到一大群人在川普誣指存在選舉舞弊的煽動和慫恿下闖入國會山莊，以阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得2020年大選。

川普後來因涉嫌煽動叛亂而被聯邦眾議院通過彈劾，現在也正因他在暴力事件之前和之中的作為面臨多項重罪指控，但他目前仍在2024年大選共和黨籍總統候選人提名戰中遙遙領先其他競爭者。

法新社報導，川普明天下午1時將親自現身於愛阿華州 首府狄蒙（Des Moines）郊外的紐頓市（Newton）造勢大會，接著在靠近伊利諾州州界的柯林頓市（Clinton）一所中學發表演說。

川普今天展開愛荷華州行程，他在蘇郡（Sioux County）對群眾說：「再過10天，這一州的居民將投下畢生最重要的一票。」

「我也非常深信這一點。我2016年曾這麼說過，當時也這麼認為。現在我相信這一票更加重要。我們的國家快要萬劫不復了。」

愛阿華州將於本月15日舉辦共和黨黨團會議，即總統候選人提名選舉，拉開今年初選季的序幕。川普在愛阿華州領先前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）及佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）超過30個百分點。

川普的演說公告並未提及國會大廈遭攻擊3周年一事，他的競選團隊也未回覆關於他是否會談到這件事的問題。

川普曾形容1月6日是「美好的一天」，他讓那些因暴動而入獄的「偉大愛國人士」和「人質」成為轟動一時的話題，還說如果當選總統，將赦免許多人。

「華盛頓郵報」（Washington Post）與馬里蘭大學（University of Maryland）昨天公布的調查發現，支持川普的選民中，有44%認為聯邦調查局（FBI）策劃並鼓勵了這場暴動。

但事發後的國會調查作出結論，這起暴力事件是川普為推翻選舉結果所主導的犯罪陰謀論的高潮。