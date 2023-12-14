急診醫師：千萬不能送給兒童的危險禮物

俗稱「水晶寶寶」的吸水珠對孩童具有安全隱患。(取自pxhere)

聖誕節 是民眾採購禮品的消費旺季，華盛頓郵報 報導，急診醫師根據臨床案例列舉千萬不能送給兒童的危險禮物，吸水珠(water beads，又稱水晶寶寶)、彈跳床(trampolines，又稱蹦床)、火箭發射器(rocket launchers)、內含磁鐵及鈕扣電池(button batteries)玩具、電子腳踏車與懸浮滑板(hoverboards)通通榜上有名。

佛州 聖彼得斯堡(St. Petersburg)約翰霍普金斯全體兒童醫院(Johns Hopkins All Children's Hospital)小兒科急診醫師梅根‧馬丁(Meghan Martin)在一段引發網路瘋狂的TikTok短片中說，某些禮物導致兒童被送急診。馬丁接受華盛頓郵報電話訪問時說，重要的是要知道某些玩具的風險何在，家長要根據訊息做出決定。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)統計，2022年裡，與玩具有關的12歲以下兒童急診室就醫案例有14萬5500件。

危險玩具風險為何，家長又應該如何保護孩子安全，急診醫師建議包括：

＊水晶寶寶

幼齡孩童可能把水晶寶寶放進耳朵、鼻子或嘴巴。華府國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)醫師莎拉‧康姆斯(Sarah Ash Combs)說，水珠進入體內之後會持續吸水，在腸道裡變得膨脹，導致腸道阻塞，可能出現致命傷害；某些情況下，醫生必須動手術才能將水珠從孩童體內取出。

＊內含磁鐵及鈕扣電池的玩具

磁鐵及鈕扣電池可能導致兒童異物哽塞，誤食之後可能造成體內傷害，面臨死亡風險。醫療之星喬治城大學醫院(Medstar Georgetown University Hospital)急診醫學部主任凱莉‧賴曼(Kerri Layman)指出，電池或磁鐵進入體內後的停留部位，血液輸送降低會造成腸子或組織壞死，鈕釦電池可能在體內造成灼傷，讓身體組織出現破洞，最嚴重的案例通常出現於食道。她說，即使電池固定在玩具內部，還是常被孩子拿到。

＊電子腳踏車與懸浮滑板

康姆斯說，這些玩具移動速度極快，可能導致孩子骨折。

＊彈跳床

腳踝扭傷、手臂骨折是最常見的受傷案例，通常發生於兒童彈跳時相撞的情況。

＊火箭發射器與其他發射器，包括玩具槍、彈弓

這些玩具在遊戲中容易突然發射，導致眼睛等部位近距離受到嚴重傷害。