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馬斯克請求最高法院解除SEC和解協議「推特保母」條款

記者顏伶如／即時報導
特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長、科技富豪馬斯克(Elon Musk)。(路透)
特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長、科技富豪馬斯克(Elon Musk)。(路透)

特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長、科技富豪馬斯克(Elon Musk)7日透過律師請求最高法院解除他與美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)和解協議當中的「推特保母」(Twitter sitter)條款，因為這項規定侵犯言論自由。

證管會在和解協議當中，要求特斯拉公司的一名律師必須擔任「推特保母」任務，先行審查馬斯克與特斯拉有關的任何發文，內容獲得律師核准之後才能發表貼文。

馬斯克律師向最高法院遞狀指出，「推特保母」條款侵犯馬斯克的言論自由，當初馬斯克是受到逼迫才同意簽署這項「違反憲法精神」的規定。

2018年，馬斯克發表一連串推文，聲稱已取得足夠資金，將以每股420元的價格讓特斯拉完成私有化。他在推文中聲稱，這項規畫獲得投資人支持。受到馬斯特推文影響，特斯拉股票交易一度暫停，後來連續數周股價大幅震盪。證管會以民事證券詐欺(civil securities fraud)起訴馬斯克但後來和解收場，和解協議於2019年4月曾有修改。

馬斯克律師向最高法院指出，根據和解協議規定，即使馬斯克要發表真實、正確言論，推文發布也受到限制，馬斯克受到寒蟬效應打壓，面對永無止境的藐視法庭、罰款甚至坐牢等懲處威脅。

2022年，馬斯克併購推特並於今年改名為X，身兼總裁及科技長。

國家廣播公司(NBC)報導，哥倫比亞法學院(Columbia Law School)塔利(Eric Talley)分析，訴諸最高法院是馬斯克「孤注一擲」(swing for the fences)的最後努力。馬斯克先前曾向聯邦巡迴法院上訴但遭駁回。馬斯克一案如果要獲最高法院受理，九名大法官當中至少要有四名大法官同意。

馬斯克 特斯拉 推特

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