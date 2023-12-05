美商務部長：必要時將加強對中國出口管制

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（美聯社）

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）表示，即便企業憂慮，必要時仍將推出更多對中國的出口管制措施，「我們必須不斷調整」，希望企業界能遵循這項法律的精神與目標。她也說，「我們和輝達 （Nvidia）保持聯繫」。

雷蒙多在上周末的雷根國防論壇（RNDF）場邊接受CNBC獨家訪問時說：「我知道這對產業很難熬，他們希望有一條明確界線。」「但事實是，科技會改變，中國會調整，我們必須審時度勢。」

她說，「這是大膽之舉，但我們認為這是必要的，因為那些半導體不可思議地強大，我們承擔不起它們落入敵手的代價」，同時坦承「來自中國的威脅很大，而且愈來愈大」。

美國商務部工業與安全局（BIS）去年11月宣布出口管制措施，限制企業販售特定先進運算半導體或相關製造設備到中國的能力。美國先前表示，聚焦於限制中國軍武發展，但美中都在尋求發展人工智慧（AI ）能力。

雷蒙多上周末表示，她正在藉由和企業與政府工程師「持續對話」，研擬限制中國取得特定技術管道的新方式，「如果你針對一條特定準則重新設計準則，允許（中國）發展AI，我將在隔天予以管制」。

她在CNBC的訪談中說，「我們和輝達保持聯繫」，「他們非常清楚，他們不想違反我們的出口管制，而且你知道，我們希望他們賣晶片到中國，這沒問題，他們只是不能賣最精密的AI晶片給中國」。輝達則回應表示，持續與政府互動，並且遵循政府的明確準則，正提供遵從規範的資料中心解決方案給世界各地客戶。

雷蒙多向CNBC表示，她正在考慮針對「最精密的AI及所衍生的所有產品」實施類似的管制措施，還有生技和量子運算，「我不能讓產業以任何方式違反我們出口管制的意圖」，「他們必須遵守規範以及法律的精神，所以只要他們做到了，就沒問題」。

她也說，認為美國能停止中國科技發展的想法「不切實際」，因此目標反而是「拖慢」中國，「我們一年仍銷售數十億美元的半導體到中國」，「我們只是不能讓他們取得最精密、最先進的AI晶片」，「最後，我們得跑得快一點，多做一點，跑快一點，如此我們能持續保持領先」。