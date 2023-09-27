馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

科技大亨馬斯克 （Elon Musk）周二表示，本周他將前往位於德州 邊境的伊戈帕斯市（Eagle Pass），去親眼看看無證移民 問題有多嚴重。

馬斯克在自己的社群平台X（昔稱推特）說：「今晚我跟（德州）聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）談過，他告訴我情況真的很糟糕。」

「他們沒辦法應付前所未有的（移民）人數——這個數字剛剛創下歷史新高，而且還在持續增加！」

「本周稍晚，我會親自去伊格爾帕斯一趟看看。」

I spoke with Rep Tony Gonzales tonight – he confirmed that it is a serious issue.



They are being overwhelmed by unprecedented numbers – just hit an all-time high and still growing!



Am going to visit Eagle Pass later this week to see what’s going on for myself. — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2023

NewsNation報導，德州一些執法人員對此表示歡迎，稱既然政府無計可施，或許身為億萬富翁的馬斯克，可以從新科技的角度提供解決方法。

岡薩雷斯周三接受福斯新聞訪問時，也證實了馬斯克即將造訪德州的消息，並說他將會陪同馬斯克前往伊戈帕斯市。

據聯邦海關及邊境保護局（CBP）數據，8月從南部邊界進入美國的無證移民超過23萬人；隨著成千上萬的委內瑞拉男性移民持續湧入伊格爾帕斯，9月的人數可能會再創新高。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點