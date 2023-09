馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

科技大亨馬斯克 (Elon Musk)周二表示,本周他將前往位於德州 邊境的伊戈帕斯市(Eagle Pass),去親眼看看無證移民 問題有多嚴重。

馬斯克在自己的社群平台X(昔稱推特)說:「今晚我跟(德州)聯邦眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)談過,他告訴我情況真的很糟糕。」

「他們沒辦法應付前所未有的(移民)人數——這個數字剛剛創下歷史新高,而且還在持續增加!」

「本周稍晚,我會親自去伊格爾帕斯一趟看看。」

I spoke with Rep Tony Gonzales tonight – he confirmed that it is a serious issue.



They are being overwhelmed by unprecedented numbers – just hit an all-time high and still growing!



Am going to visit Eagle Pass later this week to see what’s going on for myself.