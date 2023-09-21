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連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

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連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

聯合新聞網／即時報導
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

20億美元勁球獎（Power Ball）中獎人卡斯楚（Edwin Castro），最近喜歡從自己的不同豪宅角度來欣賞洛杉磯。他去年11月在一家加油站購買了中獎的彩券後，人生一夕翻盤，現年32歲的卡斯楚今年2月領走獎金，便在洛杉磯好萊塢明星宅邸附近瘋狂置產，如今已有三棟洛杉磯豪宅的他，讓一名理財專家評論他的中獎理財策略，簡直是犯了對財富規畫的嚴重錯誤。

卡斯楚領取稅後的中獎獎金後，便前往好萊塢山（Hollywood Hills)）買下一棟價值2550萬美元的三層式豪宅，其中包括了5間臥室、6間浴室、1間遊戲室、酒窖、家庭電影院、吧台、健身房、冷水池、蒸汽淋浴和桑拿室，與李奧納多（Leonardo DiCaprio）、達柯塔強生（Dakota Johnson）和亞莉安娜（Ariana Grande）等明星當鄰居。

數周後，卡斯楚又花費400萬美元，在同樣位於加州的家鄉買下一棟日式風格的房子。爾後又在9月買下價值4700萬美元的超級豪宅，比第一間購入的明星級豪宅更加豪華，包括有7間臥室、11間浴室、無邊泳池、錦鯉池、香檳房、酒窖、家庭影院，並可欣賞洛杉磯城市的天際線景觀。根據「紐約郵報」4月報導，卡斯楚也花了25萬美元購入一輛古董保時捷911。

「財富」雜誌報導，富國銀行財富規劃總經理歐文（Emily Irwin）表示，如果人生突然中了巨額彩券，務必先冷靜下來，千萬不要將中獎彩金都拿去買豪宅和法拉利，也不要花光現金。建議可以先償還現有貸款後，再來做下一步的理財規畫。歐文甚至建議，不要辭掉工作，也不要在生活上有任何巨大的改變。

另一名理財專家卡格勒（Paul Karger）同樣建議，巨額彩券中獎人宜先等候半年到一年的冷靜期，再來做重大的購買決定。卡格勒說：「看過客戶在偏僻的地方買了豪宅，但發現不會經常居住，最後反而變成財務重擔，需要好幾年的時間才能脫手。」且豪宅維護也需要成本，約在房屋總價的1%至4%，卡斯楚的洛杉磯豪宅，估計每年至少花費25.5萬美元甚至超過100萬美元來維護房屋。

歐文還認為，卡斯楚不只在獎金的使用上規畫錯誤，他選擇一次領取全額獎金更是不智之舉，儘管仍有超過90％的中獎者會選擇一次領走，因為這樣等同放棄了分作30年領取年金的較高利率優惠。

由於加州法律要求公開彩券中獎人的姓名，卡斯楚雖發表一份聲明，但拒絕出席官方的彩券中獎記者會。加州彩券總監阿爾瓦·強森（Alva Johnson）表示，卡斯楚希望「在很大程度上維護自己的隱私」。

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