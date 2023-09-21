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拜登政府擴大推出拉丁美洲移民申請中心 以降低走線人潮

記者顏伶如／即時報導
拜登政府在哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉三個拉丁美洲國家開設移民申請中心並打算擴大計畫實施，目的在於將移民潮從邊境地帶往南疏散。(路透)
拜登政府在哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉三個拉丁美洲國家開設移民申請中心並打算擴大計畫實施，目的在於將移民潮從邊境地帶往南疏散。(路透)

美墨邊境人潮湧現引發的人道危機及政治危機，讓拜登政府難以招架。紐約時報21日報導，為了勸阻無證客踏上艱險的走線之旅，拜登政府在哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉三個拉丁美洲國家開設移民申請中心並打算擴大計畫實施，目的在於將移民潮從邊境地帶往南疏散。

不過，報導指出，在拉丁美洲國家開設移民申請中心的措施，推出之初頗不順利，預約面試的數量遠遠超過開放時段，供不應求導致線上系統經常當機，某些國家擔心大批移民蜂擁而至可能導致該國邊境癱瘓，因此對申請人數做出限制。

美國官員說，移民申請中心(migration processing centers)已在哥倫比亞、哥斯大黎加成立，接下來將在瓜地馬拉推出，這項措施已經成為拜登政府邊境移民政策的重點項目。官員指出，拜登政府考慮將這項計畫擴大實施到中美洲其他國家，包括在墨西哥開立類似功能的辦公室。

美國駐哥倫比亞大使館難民協調副主任賈西亞(Sean Garcia)指出，名稱為「安全遷移倡議」(safe mobility initiative)的計畫是：「我所見過最有雄心壯志的計畫。」但紐約時報分析，參與倡議計畫的某些官員坦承，無證移民是龐大的挑戰，計畫只能做到小規模的因應。

連接哥倫比亞與巴拿馬的「達連隘口」(Darien Gap)，是無證移民走線行程裡地勢最險惡路段。根據統計，截至本月初為止，今年當中通過「達連隘口」的人數，已經超過2022年全年統計。今年8月，9萬1000個移民家庭因為非法入境而在美墨邊境被捕，創下單月數量新高。

哥倫比亞外交部次長柯伊(Francisco Coy)說，開設移民申請中心對於降低「達連隘口」人潮效果將非常有限，甚至毫無效果，「我們必須說實話」。

美國官員說，「安全遷移倡議」今年6月推出以來，共計收到大約4萬件申請案，其中3600件獲准進入美國。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人華森(Adrienne Watson)說，計畫推出之後需要時間累積，才能達到期望中的效果。

▼紐約市長苦苦哀求 拜登不屑一顧

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民家庭 拜登 走線

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