「一生中絕對要試一次」費城裸體自行車 數百騎士脫光

第14屆費城裸體自行車活動日前登場，吸引來自全國數百名自行車騎士參加，藉此宣揚環保節能以及愛護健康的活動宗旨，引起費城市民關注。(美聯社)

第14屆費城 裸體自行車活動(naked bike ride)上周末舉辦時，吸引來自全國數百名自行車騎士參加，藉此宣揚環保節能以及愛護健康的活動宗旨，引起費城市民關注。

裸體自行車活動自2009年起舉行，騎乘路線以環繞費城地標為主，全長約13哩，沿途經過費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)、電影「洛基」(Rocky)著名的台階、費城市政廳(City Hall)、瑞騰豪斯廣場(Rittenhouse Square)以及南街(South Street)娛樂區，終點站為費城獨立廳(Independence Hall)。

新澤西州 大西洋城居民嘉迪基安(Garry J. Gadikian)坦承參加這場活動是他多年來的心願：「這是一次非常自由的經驗，為了體驗這種自由，一生當中絕對要嘗試一次。」

主辦單位表示，參加者並不需要全裸，只要盡可能裸露身體即可，因此許多騎士在裸露的肌膚上或彩繪或裝飾，展現自身特色，來自紐約的喬丹(Christopher Jordan)也是第一次參加，他表示：「要對自己的身體感到自在，也可以看看其他人，無論比較與否，趁機看看其他人對自己身體的感覺。」

裸體騎乘活動不限於自行車，包括踏板車、電動自行車、旱冰鞋(rollerblades)、溜冰鞋、滑板，甚至慢跑者通通來者不拒，唯獨對電動自行車和踏板車有限速要求，並嚴禁任何形式的不當碰觸或性騷擾 。

承辦人員努南-塞薩(Wesley Noonan-Sessa)表示：「一大群裸體自行車騎士延綿數個街口，穿越整座城市，藉由這種阻礙交通、延誤用餐的方式，讓大家看到費城自行車騎士，並告訴汽車駕駛們應該共享車道。」

裸體自行車活動原本安排在9月舉行，但參加者紛紛抱怨在華氏70度環境下裸體騎車，身體會感覺冷颼颼，因此自數年前開始，提前至8月舉行。