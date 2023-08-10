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座位上遭刺18刀…西雅圖亞裔男輕軌上無故受襲

世界新聞網何卓賢／即時報導
西雅圖輕軌列車7月發生無故傷人事件，一名51歲亞裔男子被刺18刀，路人合力將他救下。(截取自推特@jasonrantz/金恩縣檢察官辦公室)
西雅圖輕軌列車7月發生無故傷人事件，一名51歲亞裔男子被刺18刀，路人合力將他救下。(截取自推特@jasonrantz/金恩縣檢察官辦公室)

西雅圖輕軌列車上的監控視頻記錄下上月發生在車廂內的一樁無故傷人事件，後座一名男子突然起身向身邊乘客捅刀，其他乘客見狀後有的慌忙逃往下一節車廂，有的試圖阻止持刀者。經過一分鐘左右的僵持，路人合力在輕軌靠站時，將受傷的亞裔男子抬出車廂。

綜合媒體報導，案件發生在7月21日早上10時左右，41歲的布朗(Ishmail Brown)跟51歲的越南裔男子範丁威(Tin Vi Pham)坐在同一節西雅圖輕軌列車車廂的後座。車內的監控錄像記錄到，穿著黑衣的布朗突然起身，揮刀向身邊的範丁威刺去。範丁威在自己的座位上動彈不得，承受著一刀又一刀的攻擊，整個攻擊過程持續大概一分鐘。根據當地警局的報告，範丁威總共承受了18刀，分別在他的雙腿、雙手以及臉部。

他們身邊的乘客意識到範丁威被攻擊之後，紛紛設法靠近布朗，阻止他進一步造成傷害，其中一名乘客用自己的背包做擋箭牌往布朗靠近、向他扔鞋子。列車終於靠站之後，幾位乘客合力將範丁威抬出車廂，布朗則拿著刀停在原地，他前方留下了範丁威的一灘血跡。範丁威送醫救治之後所幸無大礙並出院。

根據金恩縣檢察官辦公室，布朗目前已被逮捕關押，並以一級和二級襲擊罪起訴，保釋金定在150萬元。根據檢方記錄，布朗有許多犯罪前科，包括在2008年的二級非法持有槍械罪、2016年的二級縱火罪、2014年的家暴違反禁止接觸令，等。

西雅圖 越南 家暴

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