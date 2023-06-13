世界OnAir／語言失效之地音樂響起…音樂治療師的力量

養老院是許多音樂治療師常去的工作場所。(向藝青提供)

音樂有治癒人心的力量並非一句空話，旋律、歌聲、鼓點，在音樂治療師的手中正是具有療癒作用的工具。在加拿大 從事音樂治療的向藝青，通過鋼琴、吉他等樂器，幫助自閉症小孩、失智 老人等一個個需要關懷的群體，用音樂重建一座表達的橋樑。

向藝青目前在多倫多以北的城市Barrie一家私人音樂治療機構做全職音樂治療師，主要方向在養老關懷、幫助自閉症和發展遲緩人群，並提供結合心理諮詢的音樂治療。與去聽一次音樂會或看樂手現場表演不同，音樂治療更強調互動，音樂治療師會根據具體個人的情況去製訂治療目標，服務來訪者的不同需求，比如幫助自閉症孩子找到表達自己的方式，幫助創傷病人進行疼痛管理，在養老院 進行臨終關懷，等等。

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舉個例子，向藝青曾經服務過一個自閉症小孩，說話不流利，只用短句子交流。但向藝青發現，他在唱自己喜歡的迪士尼歌曲時候卻十分自信，可以完成唱出歌詞。這就是音樂的魅力。「通過這些創意性的表達你會發現，自閉症的孩子也可以在音樂中跟人有交流。」

音樂治療師向藝青。(向藝青提供)

養老院也是音樂治療師常常服務的地方，而最常見的客戶之一就是患有失智症的老人，在這樣的身體條件下，記憶力變差是常有的事，而音樂卻能起到神奇的力量。向藝青曾經服務過一個60歲左右的失智老人，不再說話，視力也下降。在向老人家人了解他年輕時愛聽的歌曲後，向藝青現場給他彈奏，竟看見老人眼眶變紅，「雖然問他喜不喜歡這首歌的時候，他答不出來，但也許他通過這首歌，回想起以前的一些記憶。」

向藝青也強調，音樂治療更像是一個輔助性的工具，一般有治療需求的客戶，也有另外在接受心理諮詢或藥物治療，進而再配合音樂治療實現最完整的治療效果。在北美，音樂治療已有完整的行業體系，從醫院到學校到社會，都會有相應的專業人士根據個人需求推薦音樂治療項目，有的開銷甚至會由政府承擔，作為社會福利的一部分。

音樂治療的常見服務群體之一是發展遲緩的兒童。(向藝青提供)

其實每個音樂治療師都是多才多藝的音樂魔術師。向藝青的工作需要她跑到不同的地點給不同需求的團體服務，因此她的車里總是裝滿了各種樂器，特別是容易調動來訪者參與度的各種鼓。另外，她也經常使用吉他彈唱，弦樂器動聽的旋律更容易調動來訪者的情緒。

雖然使用的樂器五花八門，但其實向藝青跟音樂的緣分要從鋼琴講起。從小就學鋼琴的她，大學進入星海音樂學院學習古典鋼琴表演。在身邊的同學畢業後紛紛投身音樂教育行業之際，她卻花了一年的「gap year」探索自己音樂道路的可能性，並且在過程中發現了音樂治療這個專業。在那一年裡，她給自閉症兒童做助教，也跟著受過海外訓練的音樂治療師接觸了這個行業，後來決定來到美國費城的天普大學(Temple University)進修音樂治療碩士。

包括鼓在內的打擊樂器是音樂治療師常用的工具。(向藝青提供)

從中國到美國再到加拿大，向藝青跟音樂的緣分繼續延續，成為全職音樂治療師的歷練才剛剛開始。她觀察到，自己所在地附近的多倫多大學有不少結合腦神經跟音樂治療方面的研究，也許是她日後可以深入研究發展專長的方向之一。