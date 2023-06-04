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香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

王丹遭控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應

記者楊德宜／台北即時報導
李姓男子昨天召開記者會，指控民運人士王丹性騷擾（右）。(記者陳正興／攝影)
李姓男子昨天召開記者會，指控民運人士王丹性騷擾（右）。(記者陳正興／攝影)

清華大學兩名校友指控，多年前就讀清大時，被當時在清大任教的民運人士王丹性騷擾。波士頓香港人權組織在臉書粉專發聲明，呼籲王丹對這些指控作出正面回應，以釋除公眾疑慮，「我們不會容忍和姑息任何形式的性暴力」。

李姓清大校友昨天開記者會，指控9年前跟王丹去美國遭性騷擾、性侵未遂，批王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生，「我就像是站在坦克車前面的人」，要求王丹6月6日午夜前道歉，否則提告。王丹則回應，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」。

清大已針對校園性平事件進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。清大說，若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

波士頓香港人權組織和波士頓螢火蟲行動者追悼六四，美國時間6月4日晚上7時，在波士頓華埠天安門紀念碑合作舉行「波士頓六四燭光晚會」。

「波士頓香港人權組織 Hong Kong Social Action Movements in Boston」發聲明表示，王丹表達希望在波士頓六四集會發言的意願。波士頓香港人權組織留意到最近網上出現的關於王丹的性騷擾指控。「我們強調我們不會容忍和姑息任何形式的性暴力。 在此，我們呼籲王丹先生對這些指控作出正面回應，以釋除公眾疑慮」。

波士頓香港人權組織表示，我們深刻明白性暴力倖存者的處境，亦明白要出來指控侵害者的困難之處。我們會永遠站在「雞蛋」的那方。由於六四晚會是公開活動，任何人都可以進行發言，尊重每個人的言論自由，因此不會禁止任何人於自由發言時段抒發感受。

●波士頓香港人權組織聲明全文：

據悉，王丹先生於今天下午會在波士頓中華公所舉行一場放映會和研討會，同時間他也表達了希望在今天晚上的六四集會中發言的意願。

波士頓香港人權組織留意到最近網上出現的關於王丹先生的性騷擾指控。我們強調我們不會容忍和姑息任何形式的性暴力。 在此，我們呼籲王丹先生對這些指控作出正面回應，以釋除公眾疑慮。

我們深刻明白性暴力倖存者的處境，亦明白要出來指控侵害者的困難之處。我們會永遠站在「雞蛋」的那方。

最後，在此聲明，由於今天晚上的六四晚會是一場公開活動，任何人都可以進行發言，我們亦尊重每個人的言論自由，因此我們不會禁止任何人於自由發言時段抒發他們的感受。

波士頓香港人權組織 啟

民運人士王丹。(紐約世界日報記者許君達／攝影)
民運人士王丹。(紐約世界日報記者許君達／攝影)

王丹 波士頓 香港

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