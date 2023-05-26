債限違約恐癱瘓醫保…數百萬人保險開銷將飆增

債限違約將使依賴政府福利的老人、榮民和身障者，在6月初即收不到福利金支票。(美聯社)

華爾街日報報導，全美各地醫院、養老院與其他醫療機構，對於債限談判無法達成協議日漸憂慮，萬一發生政府債務違約，醫療產業恐將陷入癱瘓，數百萬消費者保險開銷大幅增加。國會未能調高舉債上限的情況下，政府將沒有足夠的運作經費，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)、俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)某些補助恐怕都將暫停。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation， KFF)醫療政策部執行副總監李維特(Larry Levitt)指出，民眾經常以為醫療系統為私人化經營，但實際上聯邦政府 扮演重要角色。他說，如果沒有政府預算，醫療體系將無法運作。

「凱瑟家庭基金會」統計顯示，聯邦政府2023會計年度為國內、海外醫療計畫及服務的所有支出為1.9兆元，占聯邦整體淨開銷6.4兆元的29%。

紅藍卡是聯邦預算裡金額規模第二高的計畫。「彼得森基金會」(Peter G. Peterson Foundation)指出，去年聯邦政府的紅藍卡支出總計達7470億元，在整體聯邦支出裡占12%。

如果發生債務違約，醫院及醫療機構將拿不到紅藍卡款項報銷，某些醫生可能停止為紅藍卡民眾看診，診所與醫院可能要動用儲備現金。

美國廣播公司(ABC)則指出，如果聯邦政府從6月1日起無力支付債務，首當其衝將是老年人、退役軍人以及身心障礙人士，因為聯邦政府為這三大族群發放的福利金，光是6月1日與2日兩個撥款日累計金額就高達1000億元，債限問題將影響所有美國家庭。

住在維吉尼亞州偏鄉地區的64歲婦人蘇珊‧米查姆(Susan Prahl Meachum)，平常在每個月1日會收到941元的社安金殘障福利。

她說，如果福利金遲發，她將無法繳房租、水電費，也沒辦法購買生活必需品。她說，如果無法在期限之前解決債限問題，便將「失去所有」。