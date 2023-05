擴大擁槍、禁墮胎 「反覺醒」德桑提斯 成川普黨內勁敵

佛州州長德桑提斯將宣布角逐總統 。(美聯社)

佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)24日宣布投入2024年總統大選,他以新版川普 主義在共和黨聲譽鵲起,已成為美國保守勢力新寵兒。他希望台海兩岸維持現狀,主張美日團結嚇阻中國犯台。

抱持著「反覺醒」理念的德桑提斯擴大擁槍權、刪除公立大學多元計畫經費、查禁書籍,在耗時四年將佛州 塑造成「為美國靈魂而戰」的前線之後,正式宣布投入總統大選,結束一波燒腦的揣測風潮。德桑提斯事略如下:

●德桑提斯談台灣

德桑提斯3月接受接受福斯國家網(Fox Nation)知名記者皮爾斯摩根(Piers Morgan)專訪,被問到如果中國真的「入侵」台灣會如何?他回答:「那會是侵略。絕對是侵略。」

皮爾斯摩根追問屆時美國是否應該介入?德桑提斯說:「所以我會說,台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和南韓等美國主要盟友而言,都是如此。」

德桑提斯4月下旬接受日經亞洲(Nikkei Asia)訪問時談及兩岸關係曾經明確表示,希望兩岸維持現狀,並說為了避免「台灣有事」,美日應團結提高威懾力。

他強調,台灣是美國的同盟對象。對美國而言,台灣具有重要的利害關係,並認為台灣是繁榮的自由社會,而從台灣半導體製造一事來看,可知台灣在戰略上相當重要。

他表示,台灣有事(兩岸衝突)之際,美日可能不得不與中國對峙,但目標應該是以威懾避免衝突發生。他認為,中國國家主席習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」。但他警告,這麼做付出的代價,將超過帶來的任何好處。

●新版川普主義

下定決心與曾經對他相挺的前總統川普對陣而投入長達18個月總統選戰後,44歲德桑提斯提供共和黨人另外一個版本的川普主義(Trumpism),這個版本不會有跟兩度遭到彈劾的川普如影隨形的那種混亂。

德桑提斯最近數月非正式競選活動曾遭川普重磅碾壓,不過他也贏得一些重要人士轉向對他力挺。

曾是川普重要幕僚的柯特斯(Steve Cortes)告訴有線電視新聞網(CNN):「我很榮幸拱過川普總統…我現在覺得這場運動很自然地該進入下一個階段。」

「德桑提斯州長是最有候選資格、最保守的候選人,他不只會贏得大選而且可以有效治理。」

●反覺醒理念

德桑提斯幾乎每天現身全國性媒體,跟那些「覺醒的」(woke)政治人物、企業和教授們正面交鋒,讓佛州成為「文化戰爭」的主戰場。他指控那些人將自身的進步意識形態強加給美國人。

他最吸引眼球的倡議包括:允許佛州人在沒有許可證的情況下攜帶隱藏槍支、實施全美最嚴格墮胎法、禁止在課堂中討論性傾向和性別認同。

他也曾經禁止大學運用公帑投入多元、平等和包容性計畫,自由派人士對他造成幾十本書籍從學校圖書館下架的教育政策感到失望。保守派父母和學校董事會認為這些書不適宜兒童閱讀。

但是自由派的不滿為德桑提斯贏得來自美國最保守勢力的掌聲,媒體的相關報導甚至提升他的全國能見度。

大拍川普馬屁曾為德桑提斯贏得共和黨造王者川普背書,讓還算政治新手的德桑提斯於2018年驚險奪勝坐上佛州州長寶座。不過兩人關係已不復當年。

在因應COVID-19(2019冠狀病毒疾病)防疫作為上,德桑提斯推動迅速重新開放經濟,反對總統拜登政府封城作法,讓他聲名大噪。

2022年德桑提斯壓倒性勝選連任州長後,開始展露出更上層樓的企圖。

●佛州的美國復興藍圖

德桑提斯在回憶錄「自由的勇氣:佛羅里達的美國復興藍圖」(The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival,暫譯)中寫道,「我們人民」要與「害國家向下沉淪的頑固菁英」搏鬥。

德桑提斯1978年9月14日生於佛州傑克森維爾市(Jacksonville)一個擁有義大利血統的中產階級家庭,念耶魯大學(Yale University)時是一名傑出棒球員,後來在哈佛大學法學院(Harvard Law School)取得法律博士學位。

他曾在美國海軍實踐法律專長,2012年進入政壇,當選聯邦眾議院議員,2018年當選佛州州長。

2018年選州長時,德桑提斯在競選廣告中大打川普牌到阿諛奉承的程度。他和當時不到兩歲的女兒在家中一起玩積木「築牆」,代表當時川普對墨西哥邊界的計畫。廣告內容也可以看到他一手抱著當時還是嬰兒的兒子,另一手翻開川普著作「交易的藝術」(The Art of the Deal)說道:「然後,川普先生說:『你被開除了。』」