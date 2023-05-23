世界OnAir／一人一狗 她48歲開始駕房車遊遍北美

馬笑梅的房車旅行中與她的愛犬作伴。(馬笑梅提供)

開著房車踏上環美之旅的那一年，馬笑梅48歲。 她辭去了工作，送了女兒去上大學，終於可以開始實現她從小就定下的環遊世界的夢想。作為一名日籍華人，馬笑梅從對在美國開房車一竅不通，到能夠獨自駕駛房車橫跨北美大陸數次，終於過上了理想中的生活。

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在臉書的房車車友群以及YouTube等的社群媒體 平台，馬笑梅結交了眾多欣賞她旅行方式和生活態度的新朋友。從她的帖文不難發現，她每日泡咖啡、煮奶茶，在極致壯麗的冰川、雨林下野營、享下午茶，滿滿地傳達出她對品質生活、精緻日子的追求——這或許跟門外漢想象中艱難和樸素的房車生活刻板印象大相徑庭。

「我購買了做工最頂級的房車，對生活也比較用心規畫，盡量找到最讓自己舒服的狀態。其實我在美國這邊遇到的車友，99.9%都很精緻、講究，車里都很乾淨。」

馬笑梅的房車內部。(馬笑梅提供)

想要環遊世界的馬笑梅，為何選擇了房車作為載具，又為何在美國開始？馬笑梅表示，評估多年之後她發現，房車是最適合自己，不但最經濟實惠，而且又能做到隨心所欲，親近自己熱愛的大自然風光，「想走就走，想停就停，這就是房車最大的魅力。」而在美國開始自己的環球旅行動線，則屬機緣巧合下的結果——馬笑梅最心儀的房車，就來自美國。隻身飛到美國買下房車的那一刻，就決定了她這趟環球之旅的起點。

開房車這五年來，馬笑梅基本上把北美大陸走了個遍，不管是橫穿加拿大，還是縱貫美國，她在絕大多數的國家公園都留下了足跡。下一站？馬笑梅說可能是歐洲，也可能是中南美。目前人在日本 的她，計畫六月飛回美國跟自己正在維修中的房車「團聚」，繼續啟程。

房車旅行中最大的收穫，可能就是那些跟大自然達到「天人合一」的時刻，「我特別熱愛大自然，風雨雷鳴，都能讓我感動。」大自然的威力，潛移默化地給馬笑梅的心態帶來了正面的影響。曾經更注重趕行程的她，會為到了阿拉斯加州 卻因生病錯過觀鯨而失望難過。但現在，她學會了隨緣的意義。「旅途中我有過強烈的願望，但在大自然的影響下，我學會了隨緣。原來的想法落空了，但是計畫轉變的過程中，會有其他的收穫和喜悅。對人、對事，我現在也學會了這樣的心態。」

馬笑梅在雨林之中體驗野營生活。(馬笑梅提供)

能夠從房車菜鳥蛻變成現在開房車游刃有餘的資深車友，馬笑梅把功勞都歸在車友群身上——她從一開始就積極向車友提問，從別人分享的帖文去做筆記，慢慢結識了一群熱心助人的車友，時刻慰問她的動向，還有人主動給他提供行車路線上的氣象訊息。「房車社群，就像一個烏托邦。人性的善，在這裡得到很充分的發揮。」

馬笑梅在中國內蒙古出生長大，23歲到日本留學之後留日，在日企耕耘30載，做到了分公司總經理的職位，仍始終忘記不了環遊世界的初心。等到48歲那一年，她已經達到了世俗意義上的成功，不僅積累了足夠的財富，也順利把女兒送上大學。那一年，她決定把生活還給自己，於她，這是一個平衡而自然的決定。

馬笑梅開房車經由阿拉斯加州的達爾頓公路(Dalton Highway)，到達北極圈。(馬笑梅提供)

「育兒的責任向來是女性要承擔更多，在這過程中要想自由是不可能的。但這也不是損失。我們在這個世界上，有愛就有了牽絆。我愛我的孩子，在她獨立之前，我不能自由旅行，這樣的犧牲我是心甘情願的。但我們到這個世界上只有一次，我的人生也要有獨立的意義。」

如今儘管已經一人一狗環遊北美五年之久，馬笑梅的房車環遊世界之旅才剛剛開始。在她輕盈又歡快的語調之下，孤獨二字不見蹤影。問及是否也曾想過找到伴侶，結伴前行？馬笑梅又用上了她在這次聊天中很常用的兩字——隨緣。「我希望可以有一個人生伴侶，但不是很急切。這是人生的錦上添花。我的人生首先要是『錦』，上面有朵花才會更美。但要是沒有，也不要緊。」

想要關注馬笑梅以及她的房車旅行生活分享的讀者和聽眾朋友，可以在Instagram @home_sweetmotorhome 上關注她。