紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

孟昭文。（取自孟昭文辦公室）

每年都會發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，1日公布2023年最具政治影響力的亞裔 百大人物(The 2023 Power of Diversity: Asian 100)，國會議員孟昭文以及州參議員劉醇逸，分別位列第一及第三名。

今年為孟昭文任國會議員第10年，也是她第三年位居該榜單榜首。今年2月，她被眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)任命，負責由12名國會議員組成的地區領導委員會(Regional Leadership Council)，擔任眾議院和白宮之間的聯絡人，並推動總統拜登簽署的法案在全國實施。

兩位女性副市長，負責經濟和勞工發展的菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)以及主管運營的南亞裔喬西(Meera Joshi)，則並列第二。

州參議員劉醇逸排名第三，作為州參議會紐約市教育委員會主席，他在教育政策的推動方面有實質的影響，由他發起的紐約市小班制法案，在去年年中通過。此次特許學校的紛爭中，他與教師工會站一陣線，反對州長霍楚取消上限，最終雙方達成一致並未增加特校上限。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、州眾議員 金兑錫、市計程車聯盟執行總監德賽(Bhairavi Desai)、州眾議員曼當尼(Zohran Mamdani)、州參議員托馬斯(Kevin Thomas)、庫尼(Jeremy Cooney)，則分別位列第四至九名。第十名則由六位市議員並列獲得，其中包括法拉盛 市議員黃敏儀、兩位韓裔議員李琳達以及元在熙(Julie Won)。