紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
每年都會發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，1日公布2023年最具政治影響力的亞裔百大人物(The 2023 Power of Diversity: Asian 100)，國會議員孟昭文以及州參議員劉醇逸，分別位列第一及第三名。
今年為孟昭文任國會議員第10年，也是她第三年位居該榜單榜首。今年2月，她被眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)任命，負責由12名國會議員組成的地區領導委員會(Regional Leadership Council)，擔任眾議院和白宮之間的聯絡人，並推動總統拜登簽署的法案在全國實施。
兩位女性副市長，負責經濟和勞工發展的菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)以及主管運營的南亞裔喬西(Meera Joshi)，則並列第二。
州參議員劉醇逸排名第三，作為州參議會紐約市教育委員會主席，他在教育政策的推動方面有實質的影響，由他發起的紐約市小班制法案，在去年年中通過。此次特許學校的紛爭中，他與教師工會站一陣線，反對州長霍楚取消上限，最終雙方達成一致並未增加特校上限。
市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、州眾議員金兑錫、市計程車聯盟執行總監德賽(Bhairavi Desai)、州眾議員曼當尼(Zohran Mamdani)、州參議員托馬斯(Kevin Thomas)、庫尼(Jeremy Cooney)，則分別位列第四至九名。第十名則由六位市議員並列獲得，其中包括法拉盛市議員黃敏儀、兩位韓裔議員李琳達以及元在熙(Julie Won)。
其他上榜的華裔，還包括第17名州參議會首位亞裔女性代表曲怡文、第19名市都市規畫局執行總監陳怡文、第20名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、第21名華策會總裁兼首席執行官何永康、第22名皇后學院校長吳華揚、第24名市立大學勃魯克學院校長吳思永、第25名第一保健總裁暨執行長王佩錦等。
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