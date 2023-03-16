我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed一周借出1648億元 貼現窗口用量創新高

全美最嚴 北加灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

南卡州共和黨眾議員提案 婦女墮胎最高可判死刑

記者顏伶如／即時報導
南卡州眾議會正在審查法案，預備將墮胎視為犯罪，墮胎婦女甚至將面臨死刑。大批女性權力支持者聚集在州議會大樓外抗議。(路透)
南卡州眾議會正在審查法案，預備將墮胎視為犯罪，墮胎婦女甚至將面臨死刑。大批女性權力支持者聚集在州議會大樓外抗議。(路透)

南卡羅來納州州眾議會正在審查中的提案如果通過立法，未來墮胎不但會被視為犯罪，墮胎的婦女恐將面臨死刑。

名為「南卡羅來納產前平等保護法」(South Carolina Pre-Natal Equal Protection Act)的州眾議會提案，給予所有從受精開始的未出世兒童與已出生之人平等的法律保護，將終止妊娠的行為重新界定為「蓄意產前謀殺」(wilful prenatal homicide)。

根據提案內容，墮胎刑責將比照謀殺罪，處以30年有期徒刑或死刑。

共和黨執政的南卡羅來納州對於禁止墮胎與限縮墮胎究竟要嚴格到何種程度，引起廣泛討論。1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)去年被最高法院推翻後，墮胎已不再受到聯邦法律保護。

提案的共和黨籍州眾議員哈里斯(Rob Harris)說，生命從何時開始的定義必須釐清。他說：「我們有墮胎問題，因為我們並沒有尊重所有的生命。」

隸屬極右派陣線「州眾議會自由黨團」(House Freedom Caucus)的哈里斯說，法案確保所有生命都必須受到保護，把生命定義在從受精開始。他說，法案宗旨不在於讓墮胎母親被處死，而是要挽救胎兒的生命。

他說：「本州已經變成墮胎目的地了，那我們應該怎麼做才能阻止墮胎呢？」

「南卡羅來納產前平等保護法」是在2022年12月提出，目前為止已獲得16名州眾議員連署，接下來將等候州眾議會司法委員會審查。

女權倡議組織「女性權利力量網路」(Women's Rights Empowerment Network)執行長安‧華納(Ann Warner)說，墮胎婦女或提供墮胎手術的醫師可能因為這項法案而被起訴。她說，法案根本是在管控生育健康醫療，如此手段「真的很可怕」。

華納說，越來越偏激的法案不斷被提出，還有許多議員連署，如此狀況令人深感憂心，婦女可能因為墮胎而成為罪犯。

墮胎 南卡羅來納州 眾議員

上一則

調查：多款暢銷SUV車後座不安全

延伸閱讀

高球／開球距離不能超過320碼？協會提案引球員不滿

高球／開球距離不能超過320碼？協會提案引球員不滿
切割矽谷銀行 民主黨議員紛紛退政治獻金

切割矽谷銀行 民主黨議員紛紛退政治獻金
反墮胎團體興訟 德州聯邦法官裁決 可能導致全美禁墮胎藥

反墮胎團體興訟 德州聯邦法官裁決 可能導致全美禁墮胎藥
擋限縮跨性別者權益法案 內州議員阻撓議事3周

擋限縮跨性別者權益法案 內州議員阻撓議事3周

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
日光節約時間將從12日凌晨2時開始，美國民眾又到了一年一度將時鐘撥快一小時的時候。(美聯社)

12日別忘撥快1小時…遲到、睡不夠 年度煩惱如何解決？

2023-03-10 09:13

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
最後悔入手的家電？過來人點名這2款：簡直是垃圾

最後悔入手的家電？過來人點名這2款：簡直是垃圾
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒