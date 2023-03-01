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最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後

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最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社

雅虎新聞(Yahoo News)與調查機構YouGov公布最新民調指出，爭取代表共和黨角逐2024年總統大選的挑戰者當中，原本佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持度領先前總統川普，但過去三個月情勢逆轉，如今川普在共和黨選民當中以47%支持度，領先獲得39%的德桑提斯。

先前在相同民調中，共和黨選民對德桑提斯、川普的支持度分別為45%、41%，但今年2月初以來川普急起直追並已超越德桑提斯。

雅虎新聞與YouGov聯合民調是在今年2月23日至27日之間進行，對全國1516名成年人完成調查。雅虎新聞報導，調查結果顯示川普韌性超乎政治對手預期，川普也證明了自己是比德桑提斯更難擊敗的2024年人選。

報導指出，在眾多有意參加共和黨總統初選的要角當中，反川派共和黨選民支持對象各有不同，這項最新聯合民調是川普第一次支持度大幅領先德桑提斯。

在身為共和黨員的登記選民以及傾向支持共和黨的獨立選民當中，被問到如果今天是居住州的共和黨總統初選，會投票支持哪一位候選人時，川普獲得45%支持度，德桑提斯29%，前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)4%，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)3%，前副總統潘斯2%，前任懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)1%。

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