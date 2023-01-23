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獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

加州半月灣2座農場發生槍擊 華人農工7死3重傷

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲

編譯陳韻涵／綜合23日電
加州蒙特利公園市發生致命大規模槍擊事件後，現場放滿哀悼的鮮花。（ Getty Images）
加州蒙特利公園市發生致命大規模槍擊事件後，現場放滿哀悼的鮮花。（ Getty Images）

加州洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社駭人槍擊案的華裔槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)高齡72歲，這在普遍較年輕的大規模槍擊案兇手名單列表中顯得異常罕見。

紐約時報報導，全國司法平等研究機構(National Institute of Justice)創辦的非營利組織「暴力研究計畫」(Violence Project)數據分析，過去60年來，美國大規模槍擊案的兇手平均年齡為32歲，截至2020年，僅一宗大規模槍擊案的兇手逾古稀之年。

洛杉磯時報報導，根據區域槍枝暴力研究聯盟(The Regional Gun Violence Research Consortium)的統計，1966 年至2020年發生的402起大型槍案中，只有六起肇事者年齡超過70歲。2009年，一名88歲的老人在華府大屠殺紀念館開槍，造成一名警察死亡，另兩人受傷，是至今美國最年長的兇手；1981年，一名70歲的男子在肯塔基州的槍擊事件中打死五人。

共同創辦「暴力研究計畫」的明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)大都會州立大學(MSU)刑事司法教授丹斯里(James Densley)指出，大規模槍擊案兇手通常「會挑他們不滿的地方下手」。

丹斯里表示，校園大規模槍擊案的兇手通常針對學生，如2022年發生在德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb)的槍擊案，以及2012年的康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook)，都是由該校畢業生所為。

蒙特利公園市主要是亞裔社區，被害人年齡介於50多歲到70多歲之間。丹斯里形容，蒙特利公園的兇手就年齡而言屬於「局外人」。 

過去美國極少大規模槍擊案由高齡人士犯下，過去死亡人數最多的屠殺案為2017年在拉斯維加斯造成58人死亡的慘劇，兇手為64歲、身心狀況有問題的帕多克(Stephen Paddock)。

「暴利研究計畫」分析指出，絕大多數的大規模槍擊案兇手為男性。加州州立大學(CSU)刑法學教授薇琪‧簡森(Vickie Jensen)表示，這可能反映「男性承受的社會壓力較大，且可能獨自做出最終決定，但有時會淪為暴力行徑」。

簡森說，社群媒體是近期年輕男性兇手犯下大規模槍擊的主因，包括羅布小學和紐約水牛城超市槍擊案，凸顯「與有害的男子氣概和霸權概念，及兩者互相強化影響的問題」，這是過去數十年未見的情況。  

槍擊 蒙特利公園市 加州

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