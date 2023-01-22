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致哀槍案死傷者 加州蒙市22日迎春年節展取消

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

編譯茅毅／即時報導
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

加州洛杉磯郡的蒙特利公園市（City of Monterey Park），21日晚間發生大規模槍擊事件。郡警表示，已知釀成10人喪生和至少10人受傷。這是加州近年來傷亡最慘重的槍擊案之一，還無法確認是否屬於鎖定行凶目標的「仇恨犯罪」。根據美聯社資料數據，這已是全美本月第五起大規模槍擊案。

➤➤➤致哀槍案死傷者 加州蒙市22日新年活動取消

郡警隊長梅爾22日上午說，案發地點在該市「西嘉偉（West Garvey）街」100街區的一間舞廳，時間約發生在21日晚間10時22分。一名男性嫌犯仍在逃，其行凶動機和個人特徵等尚不清楚。梅爾透露，員警趕到現場時，看到很多人尖叫逃出該舞廳。至少10名傷者被送往當地不同醫院，其狀況從穩定到危急不等。

案發地點對街是一家店名為「蛤蜊之家」（Clam House）的燒烤店，店主崔某（Seung Won Choi）說，案發時有三人衝進店裡請他鎖門，指稱附近有一名持半自動槍枝的男子，還帶著多發子彈。

➤➤➤南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

梅爾表示，就地緣關係判斷，蒙特利公園市以北的艾罕布拉（Alhambra）市鄰近郊區，15日亦曾發生一起槍擊案，警方正調查是否有所關聯。

時值華人農曆新年，數萬人21日在案發地點附近齊聚歡度春節，當天活動時間自上午10時至晚上9時，是南加州規模最大的農曆新年活動之一。不願透露姓氏的居民約翰說，他聽到槍響後，首先想到的就是附近正舉辦農曆新年活動。

洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，已知釀成10死10傷。(美聯社)
洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，已知釀成10死10傷。(美聯社)

位於加州聖蓋博谷的蒙特利公園市，人口6萬1000人，亞裔占多數，有多家亞裔超市與餐館，案發地點距離洛杉磯郡郡治洛杉磯市市中心以東僅約7哩（約11公里），荷槍實彈的警力已拉起封鎖線，並出動直升機在空中監看。

1984年在聖地牙哥附近的聖伊席卓（San Ysidro）一間麥當勞，一名槍手槍殺21人，是加州現代史上最嚴重的槍擊案。

影片來源：YouTube KTLA 5

加州 槍擊 洛杉磯

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