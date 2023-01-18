隱身加州沙漠 超奢「隱形屋」1800萬出售

加州 約書亞樹(Joshua Tree)沙漠中，有一棟玻璃屋正以1800萬美金的高價出售。這棟房子設計風格獨特，超長的結構宛如一棟側躺著的摩天大廈。由於整棟房子都被反射性玻璃結構包圍，它又被稱為「隱形屋(Invisible House)」，鏡面反射出周圍環境，與沙漠、岩石景觀完美融合。

「隱形屋(Invisible House)」，與周圍的沙漠、岩石景觀完美融合。(圖截取自隱形屋[email protected])

根據華爾街 日報報導，這棟房子其實在當地名氣不小，不僅曾出現在Netflix電視節目「世上最棒的度假屋(The World’s Most Amazing Vacation Rentals)」，也吸引過歌手Diplo和Demi Lovato的短暫入住。

(影音來源：Dezeen YouTube頻道)

這棟房子比鄰約書亞樹國家公園 ，占地70畝，全長225英尺，三面玻璃墻都可以打開，屋子中間還有室內泳池。

這棟房子超長的結構宛如側躺著的摩天大廈。(圖截取自隱形屋[email protected])

這棟房子的現主人是電影製片人和藝術家Chris Hanley，他和妻子自2019年隱形屋建造完畢後開始居住，由於目前看中了新的建築項目，所以決定將隱形屋以1800萬的價格出售。

目前，民眾仍然可以在Airbnb租賃平台上短租入住。根據平台信息，這棟房子有四間臥室，五個浴室，可以容納八位客人，一萬要價2500美金。