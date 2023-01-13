兩度為共和黨候選人丈夫灌票 越裔妻被捕遭起訴

49歲婦人方金(Kim Phuong Taylor，音譯)，2020年在共和黨初選以及後來的大選中，連續為共和黨候選人丈夫泰勒(Jeremy Taylor)作票，12日已經遭到逮捕。(圖截取自Kim Phuong Taylo臉書)

司法部新聞稿指出，住在愛阿華州蘇城(Sioux City)的49歲婦人方金(Kim Phuong Taylor，音譯)，2020年在共和黨 初選以及後來的大選中，連續為共和黨候選人丈夫泰勒(Jeremy Taylor)作票，12日已經遭到逮捕。方金遭到起訴罪名包括3項選舉登記造假、23項投票 舞弊，每項罪名最高都面臨5年有期徒刑。

2020年，泰勒參加愛阿華州第四選區國會議員共和黨初選落敗。2020年秋季的大選當中，泰勒參選愛阿華州伍德貝瑞郡(Woodbury County)郡政委員選舉則當選。

根據法院紀錄，方金在2020年6月的共和黨國會議員初選裡為丈夫灌票，但泰勒仍然落選。泰勒後來改投入德貝瑞郡政委員選舉則順利當選。

檢方調查指出，方金擅自代表他人或煽動他人辦理選民登記，或者申請缺席投票，並以造假手段填寫不實資料後繳交缺席選票(absentee ballots)；方金代替他人在選票資料上簽名，或者對他人聲稱可以代替親人簽名並繳交缺席選票。

檢察官在長達11頁的起訴書中指出，出生越南 的方金為了幫丈夫作票，「走訪伍德貝瑞郡越南社區多戶家庭」且向民眾收集缺席選票。

起訴書寫道，方金以他人名義完成投票，但當事人其實不知道遭到冒名投票，或者並未同意由他人完成投票。

泰勒官方版本自我介紹指出，當年在越南的一所大學教書時與方金相識，婚後兩人育有六名兒女。目前擔任德貝瑞郡政委員會副主席的泰勒並未回覆媒體採訪要求。