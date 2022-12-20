世界OnAir／畫穿衣的仙人掌 華人畫家風格獨特闖出名堂

畫家王敬宜。(王敬宜提供)

新冠大流行開始後，我更加意識到人與自然是生命共同體。我的繪畫，也是想探討這個關係。

在紐約繪畫近八年的畫家王敬宜，近幾年以顏色鮮艷、超現實主義風格的「仙人掌人」系列作品被熟知。在她的畫布上，一個個擬人形態的仙人掌，以靈動的色彩風格，在不同的背景下訴說著不同的故事。在王敬宜眼中，仙人掌的形態和特征，也是她個人情緒以及社會現實的一種反映。

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王敬宜疫情 期間創作的系列作品，便很好地反映出她觀察、記錄社會現實的方式。她的作品「仙人掌開會」靈感源於2020年疫情最嚴重時期，展現出一個個在不同地點的仙人掌，通過ZOOM居家辦公、分享近況的情形；作品「針察」則有感於疫情期間驗核酸、打疫苗等針狀物下的動態，結合當時自然環境惡化、南極冰川斷裂的新聞，通過詼諧的畫面去探討嚴肅的話題。

王敬宜2021年作品《仙人掌開會》。(王敬宜提供) 王敬宜2021年作品《針察》。(王敬宜提供)

王敬宜的每一幅畫作都有激發她靈感的具體來源——可能是一個春晚小品，可能是一部熱播影視劇，也可能是一則電視新聞。與「世界OnAir 」連線期間正值世界盃足球 賽，王敬宜則一邊追蹤球賽一邊在家中作畫，「有的時候，我畫畫會放球賽做背景音樂。」

畫家王敬宜。(王敬宜提供)

這樣的取材方式，也跟王敬宜想要通過自己作品表達的訊息有關。「我希望我的作品能夠得到觀者的共鳴，引發他們的思考。這些思考都是比較接地氣的，我看到的跟大眾看到的都一樣。我們現在很多人處在焦慮、壓抑的環境之中，我自己也是。希望我的作品是一片淨土，讓不開心的人看到能夠開心一會兒。」

至於為何開始畫仙人掌，其實也是王敬宜長期在觀察和繪畫植物之下的一次靈感跳躍。王敬宜畢業於中央美術學院油畫係，且自小就對色彩有強烈的興趣和天分；受到現實主義的培訓，她長期喜愛畫植物，而開始只畫仙人掌，是希望通過仙人掌頑強、有生命力的特征來表達自己的情緒。後來一次機緣巧合之下，王敬宜在植物園 看見一株特殊的仙人掌，其開滿粉色的果實，酷似周星馳電影「功夫」中滿頭髮捲的「包租婆」。靈感大爆發的王敬宜於是從水彩開始嘗試，把仙人掌擬人化，為它們畫上衣服、置於不同的背景之中。到後來她把嘗試搬到了油畫上，題材更加廣闊、探索的話題愈發嚴肅，直到現在也有了自成一派的風格，受到全球各地畫廊的踴躍合作邀約。

王敬宜2021年作品《好夢》。(王敬宜提供)

從事藝術創作多年，王敬宜也對展覽的選擇更有想法，更加多地去思考自己作品對社會的現實意義。最近，王敬宜參加了由倫敦一個非營利組織舉辦的慈善展覽，在廢棄的英國巴士鐵皮上作畫；與大家更為熟知的商業展覽不同，慈善展覽得到的錢，大部分地用於幫助當地家庭經濟條件困難的孩子發展足球愛好。「我當時展覽很多，那幅畫是熬夜通宵畫出來的。很多人支持我的作品，而我的作品能夠回饋社會做一些有意義的事，我覺得很開心。」