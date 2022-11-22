盛桃翻盤成功 關麗珍後屋崙又一位亞裔女市長

盛桃是華裔關麗珍之後，屋崙第二位當選的亞裔女市長。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處21日晚9時17分公布最新選情，在最受關注的屋崙 市長選舉中，根據優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting）計票，經過9輪計票角逐後，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），逆轉擊敗溫和派市議員泰勒（Loren Taylor），當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。

盛桃的當選，創造了逆轉翻盤的奇跡。8日晚上開票 的第一輪計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在18日晚上的一輪開票中，根據優先選擇投票規則，此前一直落後的盛桃得票5萬6841票，泰勒為5萬6161票，盛桃反超680票。阿拉米達縣選務處本來預計在21日晚8時開票，但卻一直未更新選情。直到晚上9時17分才有結果。盛桃得票5萬7159票，得票率50.3%，泰勒得票5萬6477票，得票49.7%。盛桃以總計682票領先的微弱優勢，奪得市長一職。