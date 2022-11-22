我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

盛桃翻盤成功 關麗珍後屋崙又一位亞裔女市長

記者劉先進／屋崙即時報導
盛桃是華裔關麗珍之後，屋崙第二位當選的亞裔女市長。（記者劉先進／攝影）
盛桃是華裔關麗珍之後，屋崙第二位當選的亞裔女市長。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處21日晚9時17分公布最新選情，在最受關注的屋崙市長選舉中，根據優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting）計票，經過9輪計票角逐後，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），逆轉擊敗溫和派市議員泰勒（Loren Taylor），當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。

盛桃的當選，創造了逆轉翻盤的奇跡。8日晚上開票的第一輪計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在18日晚上的一輪開票中，根據優先選擇投票規則，此前一直落後的盛桃得票5萬6841票，泰勒為5萬6161票，盛桃反超680票。阿拉米達縣選務處本來預計在21日晚8時開票，但卻一直未更新選情。直到晚上9時17分才有結果。盛桃得票5萬7159票，得票率50.3%，泰勒得票5萬6477票，得票49.7%。盛桃以總計682票領先的微弱優勢，奪得市長一職。

對於華埠等社區關注的治安問題，盛桃接受本報專訪時曾表示，希望在屋崙的商業走廊安排警員徒步和開車巡邏，建議在華埠、小西貢等社區，安排永久性的巡邏警員。在解決暴力根源方面，盛桃建議，擴大停火計畫，投資年輕人，讓他們找到工作。與監獄合作，對在押人員進行教育和就業培訓，避免重蹈覆轍。

溫和派市議員泰勒（Loren Taylor）在市長選舉中落敗。（記者劉先進／攝影...
溫和派市議員泰勒（Loren Taylor）在市長選舉中落敗。（記者劉先進／攝影）

屋崙 開票 華埠

上一則

麻州休旅車「衝進蘋果商店」撞出超大洞口 至少1死16傷

下一則

華裔科學家：10年內人類可住月球

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

2022-11-19 13:32
福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

2022-11-17 09:04

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說