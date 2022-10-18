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奧克拉荷馬4男失蹤多日 竟遭「槍殺後分屍拋棄河中」

編譯張君堯／即時報導
奧克拉荷馬州一處河流14日發現4具男子屍體，分別為32歲的馬克、30歲的比利、32歲的帕克斯和29歲的史蒂文斯。（取材自Okmulgee Police Department）
奧克拉荷馬州一處河流14日發現4具男子屍體，分別為32歲的馬克、30歲的比利、32歲的帕克斯和29歲的史蒂文斯。（取材自Okmulgee Police Department）

奧克拉荷馬州（Oklahoma）一處河流14日發現4具男子屍體，當地警方調查後確定其身分為8日後便失蹤的4位成年男性，隨後將此案視為謀殺案展開調查。

衛報報導，奧克馬爾吉（Okmulgee）警局局長普倫蒂斯（Joe Prentice）在記者會上指出「調查人員14日發現第一批遺體，並在上周末確定受害者死於槍傷，屍體被切開後丟棄於河中」，還補充說「4具屍體在被丟入河中之前就被肢解，這也是導致難以鑑定身分的原因」。

目前4名受害者已被確認分別為32歲的馬克（Mark Chastain）和30歲的比利（Billy Chastain）兄弟倆、32歲的帕克斯（Mike Sparks）和29歲的史蒂文斯（Alex Stevens）。據悉，上述四人於8日晚間8點左右騎腳踏車離家後於9 日失蹤。 

警方指出，屍體是一名路人在橋附近自認看到「可疑東西」後報案才找到，至於死者騎的腳踏車則尚未尋獲。普倫蒂斯透露，調查人員認為這些死者當晚原本打算「進行某種犯罪行為」，因為一名目擊者稱當晚這些人曾「邀請」他加入。

此外，馬克的手機訊號將警方引導至附近一棟房屋並發現「暴力事件痕跡」，屋主肯尼迪（Joe Kennedy）被認為與此案有關，但他目前處於失蹤狀態。普倫蒂斯呼籲民眾若見到肯尼迪，請立即向警方回報。

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