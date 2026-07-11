美國要求伊朗承諾確保海峽開放 傳調解方安排高層協商
伊朗外交部長阿拉奇今天抵達阿曼，與當地官員討論船隻安全通過荷莫茲海峽相關安排。美國則尋求伊朗公開承諾航道自由與安全通行。
路透報導，美國總統川普宣布雙方先前達成的停火協議已經結束。儘管本周緊張升級，他昨天又表示，美國與伊朗已經同意繼續談。
昨天和今天清晨未傳出攻擊事件。同時，伊朗高層消息人士告訴路透，伊朗、美國、卡達和巴基斯坦已經同意進行通話，調解方正試圖安排在阿拉奇（Abbas Araqchi）訪問阿曼期間於今天進行。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）及其合作夥伴英國廣播公司（BBC）報導，美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、特使威科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）今天可望主導與阿拉奇協商。
伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）則引述消息人士稱，在美國撤回其立場前，不會進行任何談判。
3艘卡達及沙烏地阿拉伯油輪本周稍早遭到攻擊，引發美國對伊朗目標進行打擊；伊朗則以攻擊駐波斯灣美軍基地作為回應。
阿拉奇指責美國違反停火協議。在油輪遇襲事件發生後，美國7日撤銷針對伊朗原油的臨時制裁豁免。
美國高層官員昨天對記者表示，伊朗已經告知美國，近期針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的攻擊為「他們體系內一個失控派系」所為。這番言論似乎旨在緩和緊張局勢。
這波衝突為目標終結戰爭的臨時協議前景帶來更大變數，同時推高油價，這在11月國會選舉前對川普構成政治壓力。
消息人士透露，為了降低緊張局勢，卡達談判人員昨天已經在伊朗會見官員，並且討論荷莫茲海峽議題。
高階美國官員昨天向記者表示，美方要求伊朗公開保證停止攻擊航行荷莫茲海峽的船隻，承諾開放戰前輸運全球1/5原油的此一航道並且免收通行費。
美方官員表示，雙方近來的對話富有成效。德黑蘭則警告，若華府有任何違反承諾之舉，將會遭以「對等行動」回應。
美方要求伊朗公開保證停止攻擊荷莫茲海峽航行船隻，並承諾讓這條運輸全球約1/5原油的重要航道維持自由、安全通行。 報導指出，美國副總統范斯、國務卿魯比歐、特使威科夫與川普女婿庫許納今天可望主導和伊朗外長阿拉奇的協商。 因油輪遇襲、報復打擊與制裁撤銷，局勢持續升高；雖然近期未再傳攻擊，阿曼與卡達正協調通話，但伊朗仍要求美方先撤回立場。
精華 FAQ
美方要求伊朗公開保證停止攻擊荷莫茲海峽航行船隻，並承諾讓這條運輸全球約1/5原油的重要航道維持自由、安全通行。
報導指出，美國副總統范斯、國務卿魯比歐、特使威科夫與川普女婿庫許納今天可望主導和伊朗外長阿拉奇的協商。
因油輪遇襲、報復打擊與制裁撤銷，局勢持續升高；雖然近期未再傳攻擊，阿曼與卡達正協調通話，但伊朗仍要求美方先撤回立場。
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