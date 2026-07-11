美國對伊朗祭新制裁 斬執政菁英金融命脈
美國財政部宣布，隨著德黑蘭再度在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）對油輪發動攻擊，美國10日發布新一輪伊朗相關制裁，鎖定伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的一名關鍵金主，以及另外13名個人和實體。
路透報導，美國財政部表示，這次制裁的對象包括旅居杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里（Ali Ansari），他過去曾因涉及資助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與其他實體的活動而遭英國制裁。
財政部指出，安薩里曾將公共資金轉移到遍及海外的不動產與商業控股組合，讓自己、政府菁英與伊朗伊斯蘭革命衛隊牟利。
財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）也鎖定3家總部設於伊朗的交易所，以及數家外國「幌子公司」，並指出這些公司每年代表遭制裁的伊朗銀行轉移數十億美元資金，並透過層層空殼公司掩蓋伊朗政府的非法活動。
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國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「美國正採取果斷行動，切斷維繫伊朗執政菁英的金融命脈。藉由鎖定這些網路，美國直接破壞伊朗政權獲取外匯與從事國際金融活動的能力。」
財政部選在美伊局勢相對平靜的一天宣布制裁。本周雙方衝突再起，3艘卡達與沙烏地阿拉伯商業油輪遭伊朗開火，美國隨後打擊伊朗據點，伊朗則以襲擊美國在波斯灣國家的軍事據點作為回應。
川普總統10日表示，與伊朗達成的停火協議已經結束，但華府應伊朗要求同意繼續磋商。
財政部長貝森特（Scott Bessent）發表聲明表示，財政部將「持續動用所有可用工具」，將穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）與其他伊朗高官排除在全球金融體系之外。
美國此次鎖定14個個人和實體，核心對象包括穆吉塔巴．哈米尼的一名關鍵金主安薩里，以及3家伊朗交易所和數家外國幌子公司，目標是削弱其金融網路。 財政部指稱，這些網路每年替遭制裁的伊朗銀行轉移數十億美元，並利用層層空殼公司隱匿資金流向，讓伊朗政府菁英與伊斯蘭革命衛隊持續獲利。 制裁發布前，伊朗剛在荷莫茲海峽攻擊油輪，美國隨即打擊伊朗據點，伊朗又回擊美國在波斯灣國家的軍事據點；雙方衝突升高後，美方藉制裁施壓。
精華 FAQ
美國此次鎖定14個個人和實體，核心對象包括穆吉塔巴．哈米尼的一名關鍵金主安薩里，以及3家伊朗交易所和數家外國幌子公司，目標是削弱其金融網路。
財政部指稱，這些網路每年替遭制裁的伊朗銀行轉移數十億美元，並利用層層空殼公司隱匿資金流向，讓伊朗政府菁英與伊斯蘭革命衛隊持續獲利。
制裁發布前，伊朗剛在荷莫茲海峽攻擊油輪，美國隨即打擊伊朗據點，伊朗又回擊美國在波斯灣國家的軍事據點；雙方衝突升高後，美方藉制裁施壓。
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