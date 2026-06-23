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紐時記者新書 稱川普對台冷漠只在乎半導體供應

編譯江昱蓁／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

紐約時報記者史萬的（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」，提到美國總統川普毫不關心人權議題，不在意美國傳統的台灣政策，只在乎台灣穩定供應半導體，且私下表示不會為台灣而戰。

書中表示，雖然川普對中國的態度強硬，曾用「中國病毒」來形容新冠肺炎，競選期間也大肆宣傳中國「掠奪美國」、偷走美國就業機會；但他不是真正的對中鷹派，而是將美中關係視為一種交易。

相較之下，他關心台灣只因為需要穩定的半導體供應，川普私下會拿起像湯匙這類的小東西說，「這就是台灣」。

書中指出，儘管川普維持美國傳統的戰略模糊立場，拒絕表示中國侵台時他會怎麼做；但與其親近的人說，他私下的想法清楚多了，就是「為什麼我要派出美軍，去為大多數美國人在地圖上都找不到的小島而戰」。

川普似乎也不太在意北京迫害新疆維吾爾人或香港打壓民主人士。在他第一任期內，當有人追問他為何沒有因新疆人權問題制裁北京時，川普回答，「因為當時我們正在進行一項重大貿易協議」。

書中還說，川普唯一對中國展現鷹派立場的領域為貿易。但隨著他第一任任期的推進，人們逐漸發現他只是想和中國領導人習近平達成一項可吹捧為史上最偉大協議的交易。

當時川普政府中真正的對中鷹派，如國務卿龐培歐、首席貿易顧問納瓦羅等人，不斷敦促他採取更強硬的對中政策，川普卻按兵不動。如今，這些鷹派幾乎都已離開。

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精華 FAQ

  • 書中認為川普關心台灣，並非出於安全承諾或民主價值，而是著眼於半導體供應是否穩定，因為這牽涉美國科技與經濟利益。

  • 川普對中國雖常以強硬言詞示人，但本質上仍把美中關係視為交易；對台灣則更冷淡，維持戰略模糊，且私下不願為台灣出兵。

  • 新書指出，龐培歐、納瓦羅等真正鷹派不斷催促對中強硬，但川普多半按兵不動，優先考慮和習近平達成可宣傳的大型交易。

紐約時報 川普

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