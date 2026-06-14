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川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

美伊達成停戰協議 川普說荷莫茲海峽周五重開 國際油價應聲大跌

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。（路透）
美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。（路透）

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，終止這場造成數千人死亡的戰爭，也為後續60天商談伊朗核計畫前途鋪路。美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。

兩國官員將於6月19日在瑞士會面，正式簽署協議，顯示部分內容可能仍未敲定。

川普在社群媒體發文說：「這項重大協議將為整個地區帶來和平和安全。」他表示，延後簽署是為了清除海峽內的水雷，協議一旦簽署，海峽就會重新開放。

巴基斯坦總理夏巴茲率先宣佈這項訊息，川普和伊朗官方媒體隨後也證實。伊朗官媒把這項協議形容為美國讓步。伊朗官員表示，協議簽署後將公佈全文。

伊朗國營電視台說：「伊朗正式迫使美國和以色列敵人全面停戰。」雙方同意互不攻擊，伊朗看來也將獲得放寬制裁，減輕海外石油銷售所受限制。

儘管協議細節仍未完全敲定，消息發布後，油價仍下跌。布蘭特原油一度下跌逾3%，逼近每桶84美元；上周收盤已降至三個多月低點。西德州原油則在每桶81美元附近。美元兌十大工業國貨幣走弱。現貨金價上漲2%至每英兩4,302.21美元。

協議也可望減輕川普在11月期中選舉前面臨的部分政治壓力。民調顯示，這場戰爭在美國民眾間極不受歡迎。

精華 FAQ

  • 雙方同意重新開放荷莫茲海峽，終止造成大量死傷的戰爭，並為後續60天內針對伊朗核計畫的談判鋪路，同時還涉及互不攻擊與可能放寬制裁。

  • 美伊官員將於6月19日在瑞士會面正式簽署，但因官方先稱為暫行協議，且部分內容尚未完全敲定，顯示細節仍可能調整。

  • 消息帶動油價大跌，布蘭特原油一度跌逾3%，西德州原油也在81美元附近；美元走弱，現貨金價則上漲2%，反映市場避險與風險偏好變化。

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