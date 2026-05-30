川普健檢數字「一次攤開」心臟年齡比實際年輕14歲

川普總統26日離開華特里德國家軍事醫學中心。(路透)

白宮 29日晚間公布川普 總統26日年度健康檢查的詳細數據，白宮醫師巴巴貝拉(Sean Barbabella)表示，79歲的川普，心臟年齡只有65歲，認知功能測驗則為滿分。

川普先前兩次體檢的完整報告都在48小時內公布，但這次公布時間比預期稍晚，一度引發外界疑慮，白宮對延遲原因未作說明。

白宮表示，川普在華特里德國家軍事醫學中心接受年度體檢，諮詢了22位專科醫師。白宮公布的完整報告如下：

基本生命體徵：

年齡：79歲

身高：75吋（190.5公分）

體重：238磅（108公斤）

靜息心率：每分鐘73次

血壓：105/71 mmHg

血氧濃度：98%

體溫：華氏98.7度（攝氏37.1度）

各系統檢查結果：

眼睛：視力、視野、眼壓均正常，散瞳眼底檢查無異常

頭耳鼻喉：大致正常，右耳有過去槍傷留下的疤痕，聽力正常，牙齒狀況良好

頸部：甲狀腺、淋巴結正常，頸動脈超音波正常

肺部：肺部聽診清晰，胸部電腦斷層血管攝影無異常

心臟：冠狀動脈電腦斷層攝影無動脈阻塞或結構異常，AI心電圖分析顯示心臟年齡比實際年齡年輕約14歲，心臟超音波正常，心房心室和瓣膜均正常，心室射出分率良好，心跳規律無心雜音，心臟功能正常，四肢血液循環正常

腸胃及腹部：檢查正常

泌尿生殖：檢查正常

四肢與肌肉骨骼：輕微下肢水腫，較去年改善

神經：全面神經學檢查正常，包括精神狀態、腦神經、肌力、感覺、反射、步態和平衡均無異常，憂鬱篩檢PHQ-9和焦慮篩檢GAD-7結果正常，認知功能評估MoCA滿分30分

皮膚：手背有瘀青，與長期握手造成輕微軟組織刺激有關，符合服用阿斯匹靈的常見良性副作用，無可疑病灶

實驗室檢查：

血脂：

總膽固醇：143（正常值＜200）

三酸甘油脂：104（正常值＜150）

高密度脂蛋白膽固醇（好的）：70（正常值＞40）

低密度脂蛋白膽固醇（壞的）：53（正常值＜100）

全血球計數：

白血球：4.9（正常值4.0-11.0）

血紅素：14.0（正常值13.2-16.5）

血球容積比：40（正常值39.7-50.3）

血小板：202（正常值150-450）

心臟指標：

ProBNP：56（正常值0-450）

高敏感度CRP：1.05（正常值0.0-3.0）

追加實驗室檢查：

空腹血糖：83.2（正常值70-99）

糖化血色素A1c：5.3（正常值4.0-5.6）

同半胱胺酸：14.6（正常值0-19.9）

血中尿素氮：20（正常值8-23）

肌酸酐：0.83（正常值0.74-1.35）

肝功能ALT：29（正常值7-56）

肝功能AST：26（正常值10-40）

維生素B12：355（正常值200-900）

維生素D：45（正常值30-100）

攝護腺特異抗原PSA：1.0（正常值＜4.0）

甲狀腺刺激素TSH：2.270（正常值0.4-4.0）

生活習慣：

終身不抽菸、不喝酒

目前用藥：

Rosuvastatin（降膽固醇）

Ezetimibe（降膽固醇）

阿斯匹靈（心血管預防）

預防保健：

所有預防性篩檢和疫苗接種均已跟上進度，例行癌症篩檢、心血管風險評估和代謝評估均在建議時程內。醫師提供飲食建議，建議持續服用低劑量阿斯匹靈、增加身體活動量並繼續減重。

總結：

川普總統健康狀況極佳，心臟、肺部、神經系統及整體身體功能表現良好。每天行程滿檔，包括多場高層會議、公開活動和規律身體活動，有助維持整體健康。認知與身體表現均優異，完全適合履行美國三軍統帥及國家元首職責。