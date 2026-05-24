美智庫指美中競爭成定局 台灣為決定勝敗關鍵支點

白宮發布川習會之後的事實清單，隻字未提台灣。（路透）

美國總統川普 在川習會 後表示，尚待批准的對台軍售 是很好的談判籌碼。中經院院長連賢明今天指出，美國智庫分析川普不可能放棄台灣，中美競爭已成定局，台灣是決定勝敗的重要支點。

川普（Donald Trump）5月中旬與中國國家主席習近平會面，川普結束訪中後表示，很快會就140億美元的對台軍售案作出決定，並說對台軍售案是「很好的談判籌碼」。對此，連賢明今天在臉書發文，分享美國智庫評估川習會對台灣的影響。

連賢明表示，在安全層面，美國智庫都認為川普不可能放棄台灣，主要有3大原因，首先，川普不願被講成放棄台灣的美國總統；再者，川普的國安報告提到台灣8次，說明國安團隊對第一島鏈相當重視；此外，中美互相競爭已成定局，台灣是決定勝敗的重要支點。

不過，連賢明說，部分智庫仍提醒，川普有可能拿對台軍售來跟中國談判，既然中國重視這項議題，川普自然會拿來當籌碼，「但比較有可能是延後宣布，而不是取消軍售」，中國也清楚這個可能性，因此這次川習會宣布的貿易項目與金額都比原先預期低，雙方都在觀察後續動作。由於今年川習兩人可能多次會面，彼此也都在試探對方底線。

在經濟層面，連賢明表示，最有趣的是談到台灣去年對美出超約1500億美元，今年可能上看2000億美元以上時，部分美國智庫善意提醒，這個數字若被川普知道恐會引發強烈反應，台灣可能又被要求增加對美投資。

他進一步說，雖然我方解釋中間大概有400億美元是因為韓國的AI記憶體，台灣在幫助美國建立AI的基礎供應鏈等，但智庫仍提醒，川普沒時間看細節。川普在意的是台灣今年會投資美國多少金額，創造多少就業，以及哪些投資落在期中選舉的關鍵地區，協助其贏得選舉，這些才能平息川普對於貿易赤字的執著。

連賢明也指出，智庫都同意台灣半導體供應鏈對美國很重要，特別關注半導體供應鏈韌性，並關心台積電國際布局，同時討論到台灣能源布局，若中國採取類似伊朗封鎖海峽作為，台灣如何因應與確保能源穩定。

至於政治層面，連賢明表示，華府智庫不認為會有新的宣言或公報，大概就是雙方各言爾志，互相抒發立場，不太會有實質變化，但就面子來看，川普主張大國政治，「不太管什麼價值同盟，明顯會以中國為重，不見得給台灣多好的面子待遇」。