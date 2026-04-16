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20中國學者被拒入美 中方籲別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

記者胡玉立／即時報導
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中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查...
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

中國外交部16日發布赴美旅遊警告，指近日約20名中國學者持有效簽證到美國參加學術會議，卻在西雅圖機場遭到美國海關與邊境保護局（CBP）官員惡意盤問，隨後被拒絕入境。中國外交部敦促計畫赴美的中國公民「提高安全意識」，並且避免從西雅圖-塔科馬（Seattle-Tacoma ）國際機場入境美國。

中國外交部16日透過「領事直通車」微信公眾號發布通知，指最近有大約20名持有有效美國簽證的中國學者，在西雅圖機場遭到CBP官員「無理盤查」，隨後被拒絕入境。

該通知指出，由於西雅圖-塔科馬國際機場「連續發生針對中國學者『惡意盤查和滋擾』」情況，中國外交部和中國駐美國使領館提醒近期打算赴美人員「增強安全防範意識」，避免從該機場入境。

中國外交部同時提醒有意赴美的民眾，提前詳細瞭解美國入境規定，做好一切必要準備；如遇美方執法人員盤查，應「冷靜理性應對」。

近年來，中國留學生及學者在美入境受阻的報導屢見不鮮，北京曾多次就此類事件向華府提出交涉。

中國上周才公開呼籲美國當局調查密西根大學中國籍助理研究員汪丹浩(Danhao Wang)，3月在校內墜樓身亡事件。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇上周告訴美國國家廣播公司（NBC）新聞，中方對此事件「深感悲痛」，已向美國相關政府機構和大學提出嚴正交涉。

劉鵬宇同時敦促在美中國留學生「提高安全意識」，並「妥善應對美國執法部門的行動」。中國外交部暗示，該研究人員可能面臨執法部門壓力，並表示美國必須停止「歧視性執法行動」，這些行動導致中國留學生和學者遭受「無端盤問」和「騷擾」。

川普總統第二任期開始後，美國移民政策出現極大變化，外國旅客在邊境口岸和機場被拘留和驅逐出境的擔憂明顯加劇。去年就有多個國家向其國人強調，在美國邊境的外國旅客若涉嫌違反簽證規定，即使是無心之過，也可能遭到逮捕。

持有效簽證者也擔心自己攜帶電子設備會被沒收、社群媒體帳號會被檢查，或因為美國的性別政策出現變化，影響其護照和旅行證件的使用。

華府 西雅圖 CBP

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