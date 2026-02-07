我的頻道

傳司法部將針對住宅建商 展開反壟斷調查

道瓊攻上5萬點 為何史坦普500破不了7千點？

民眾買不起房…傳司法部將針對住宅建商 展開反壟斷調查

編譯黃淑玲／綜合外電
新澤西州一處住宅工地內，工人正在工作。 (路透)
新澤西州一處住宅工地內，工人正在工作。 (路透)

美國川普政府愈發重視民眾買不起住房的危機，傳出計畫讓司法部在未來幾周內，針對住宅承造商發動反托辣斯（反壟斷）調查。

知情人士向彭博新聞透露，司法部調查的一個重點，可能會放在承造商產業團體「美國領先建商協會」（Leading Builders of America）；這個協會的成員包括知名大型住宅建造商Lennar、DR Horton等公司。相關官員越來越關切這個組織是否被用來限制住房供給，或是協商定價。

白宮一位代表將置評的請求轉給司法部回應，但司法部拒絕置評。住宅建商或是協會也都沒有立即回應置評請求。

川普去年10月開始把住宅建商放進警告名單裡，當時他在社群平台上，將大型住宅建商類比為石油輸出國組織（OPEC）的成員國。OPEC一向對石油市場擁有巨大的控制力。

另外，影音串流龍頭Netflix斥資830億美元欲收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）一案，美國司法部據說已根據禁止壟斷與削弱競爭的法律條文，展開反托辣斯審查。

消息來源說，司法部的反壟斷執法人員現正在向娛樂、媒體產業界人士徵詢意見，評估Netflix買下華納是否可能取得壟斷力量，這是評估此案損害競爭程度的一個環節。

Netflix對相關消息回應指出：「除了一般性的併購審查程序外，我們並未得知有任何針對業務的調查。」Netflix強調，公司正「建設性地」配合司法部審查。華納發言人則是說：「我們對Netflix這筆交易能夠滿足所有監管條件，充滿信心。」

同時間，派拉蒙（Paramount）仍持續跟Netflix競爭搶買華納。派拉蒙挾著甲骨文（Oracle）創辦人艾里森的支持，已發動敵意收購，上月威脅將發起委託書爭奪戰，希望改組華納董事會。

川普本周前，多次評論過收購華納的爭奪戰。例如，他12月時曾表示，Netflix擁有「非常高的市占率，一旦他們拿下華納，這個占比將大幅上升」，還補充提到「這可能會成為問題」。他本周接受NBC專訪時的最新說法是：「我決定我不宜介入，司法部將會處理。」

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

WSJ：福斯廣播公司共同創辦人狄勒去年想收購CNN但沒成局

華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納

