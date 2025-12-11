13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
川普總統簽署的限縮聯邦工會行政命令，10日晚被眾院通過表決解除動議。(歐新社)
川普總統簽署的限縮聯邦工會行政命令，10日晚被眾院通過表決解除動議。(歐新社)

民主黨緬因州聯邦眾議員高登(Jared Golden)提案推翻川普總統今年3月發布限縮聯邦勞工工會與政府機關集體談判權力的行政命令，10日晚間在「解除動議」(discharge petition)表決時，13名共和黨眾議員不顧黨團命令而跑票加入民主黨，投票結果以222票對200票通過，11日將進入全院程序投票。

福斯新聞網分析，如果提案11日通過全院程序表決，可能同一天就在眾院通過最後一道表決程序，完成立法。

在10日晚間的「解除動議」投票裡，209名民主黨員投下贊成票，同樣投贊成票的13名共和黨眾議員包括新澤西州眾議員范德魯(Jeff Van Drew)、紐約州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、紐約州眾議員拉洛塔(Nick LaLota)、賓州眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、賓州共眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan)、內布拉斯加州眾議員貝肯(Don Bacon)、紐約州眾議員勞樂(Mike Lawler)、新澤西州眾議員肯恩(Tom Kean)、賓州眾議員瑪肯西(Ryan Mackenzie)、愛阿華州眾議員紐恩(Zach Nunn)、新澤西州眾議員史密斯(Chris Smith)、明尼蘇達州眾議員史陶柏爾(Pete Stauber)、俄亥俄州眾議員特納(Mike Turner)。

其中費茨派垂克、布雷斯納罕、貝肯、勞樂、拉洛塔五人先前也參與了名稱為「保護美國勞動力法案」(Protect America's Workforce Act)的高登提案連署，法案主旨在於推翻川普限縮聯邦勞工工會的行政命令。川普行政命令禁止聯邦勞工工會與政府機關集體談判，影響範圍包括國防部、國務院、退伍軍人事務部、司法部、能源部、國土安全部、財政部、衛生部、內政部、農業部等。

福斯新聞網報導，「解除動議」通過表決在眾院並不多見，畢竟多數黨眾議員不敢公開違抗黨團決議，但這次支持高登提案的共和黨眾議員都面臨著連任選舉選情不利、選區位於藍州等挑戰，某些議題必須尋求兩黨共識；勞勒、拉洛塔、瑪麗奧長期以來則受到工會支持。

