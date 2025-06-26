我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫雯夫妻利用政府採購PPE收數百萬元回扣

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

美軍攻擊伊朗前…川普：沒有任何東西從核設施移出

中央社華盛頓26日專電
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩在五角大廈記者會上，說明美軍對伊朗攻擊的成果。（美聯社）
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩在五角大廈記者會上，說明美軍對伊朗攻擊的成果。（美聯社）

美軍上周末對伊朗3個核設施發動攻擊，衛星影像顯示，美國攻擊前幾天，多輛卡車停在福爾多核設施外面，疑被用來轉移濃縮鈾庫存。美國總統川普今天指出，那些卡車是用來掩蓋通風井，「沒有任何東西從設施中被移出」。

美軍上周末對伊朗3個核設施發動攻擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan），川普（Donald Trump）政府堅稱這波行動徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施。

不過，美媒先前報導，衛星影像顯示，在美國發動大規模空襲的前幾天，多輛卡車排在福爾多核設施外面，外界揣測，德黑蘭當局可能已在攻擊前移走濃縮鈾庫存。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天在五角大廈舉行記者會說明美軍對伊朗攻擊的成果時被問及此事，赫塞斯表示，根據他所看到的資訊，「沒有任何跡象顯示我們沒有精確命中那些地點上，我們原本想要打擊的目標」。

媒體進一步追問，是否確定沒有任何濃縮鈾被移出，赫塞斯說，「當然，我們正在觀察每個面向」。

川普隨後也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，那些是水泥工人的汽車和小卡車，試圖用來掩蓋通風井，「沒有任何東西從設施中被移出，那會太花時間、太危險，且東西又重又難搬！」

此外，凱恩於記者會表示，在這波行動中，美軍向目標投放GBU-57巨型鑽地彈。在攻擊福爾多設施後，目前已知的部分是，武器被正確建造、測試且裝載，在符合速度、參數下被投放；所有武器都被引導到預定的目標和瞄準點，武器如設計目的發揮作用，「意即發生爆炸」。

他指出，美國透過情報得知，也看到這些爆炸。參與任務的後方戰機飛行員也目睹第一波武器爆炸，並說道「這是我見過最亮的爆炸，看起來就像白天一樣」。

凱恩也在記者會上播放一段影片，展示巨型鑽地彈可發揮的效力。

影片來源：YouTube@ABC 7 News

伊朗 赫塞斯 川普

上一則

傳美以協議2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

延伸閱讀

打臉川普？歐洲情報初步評估 伊朗高純度濃縮鈾仍然無損

打臉川普？歐洲情報初步評估 伊朗高純度濃縮鈾仍然無損
美國製造破功？傳川普集團拿掉T1智慧機「在美生產」標籤

美國製造破功？傳川普集團拿掉T1智慧機「在美生產」標籤
否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑

否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑
川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
圖為美軍於卡達烏代德空軍基地。（美聯社）

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

2025-06-23 13:16

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全
被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行