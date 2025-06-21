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五角大廈：美盼亞洲盟友追隨歐洲 國防支出占GDP 5%

中央社華盛頓21日綜合外電報導
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五角大廈首席發言人帕尼爾。(美聯社)
五角大廈首席發言人帕尼爾。(美聯社)

美國國防部發言人今天表示，美國在亞洲的盟國應該跟隨歐洲腳步，將國內生產毛額（GDP）的5%用於國防。這是川普總統第二任任期內，美國政府首次訂定整個亞太地區的目標。

數周前，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）指出，在6月24、25日於荷蘭海牙舉行的北約峰會上，歐洲－大西洋盟國可能會同意將國防開支目標概括設定為GDP的5%，其中3.5%用於軍事採購，1.5%用於相關基礎設施建設。

預計日本首相石破茂和韓國總統李在明將出席北約峰會，屆時他們將面臨承諾提高國防開支的壓力。這兩國與澳洲及紐西蘭同屬北約在印太地區的正式夥伴國，統稱為IP4。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，川普（Donald Trump）政府要求日本將國防支出從先前所要求占GDP的3%增加到3.5%後，日本已經取消雙方定期的高層會議。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）和國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）原本預計7月1日在華府與日本外務大臣和防衛大臣進行年度2+2安全會談。

當被要求確認此消息時，五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「歐洲盟友正為我們的同盟設定全球標準，尤其是在亞洲，也就是國防支出占GDP的5%。」

帕尼爾繼續說：「鑒於中國強大的軍事實力，以及北韓正在進行的核武及飛彈發展，亞太盟友迅速採取行動，趕上歐洲國防開支的速度和水平是理所當然。」

日本 北約 國防部

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