國民警衛隊進駐洛城 數日街頭衝突連環爆一文看懂

川普政府部署的國民警衛隊成員站在洛杉磯的聯邦大樓外。(路透)

移民 和海關執法局（ICE ）在洛杉磯 展開大規模無證移民執法行動，引發連續數日的激烈抗議及與聯邦執法人員的對峙；抗議活動集中在市中心、派拉蒙及康普頓等地，聯邦政府已調派國民警衛隊進駐。以下是6月6日至6月8日（截至美東時間6月8日下午2時）的最新進展。

6月6日：執法行動點燃抗議火花

移民和海關執法局在洛杉磯時尚區（Fashion District）、華埠及家得寶（Home Depot）賣場等地展開掃蕩，目標為持遣返令或使用偽造文件的無證移民；許多無證移民經常到這些地方尋找打工機會，需要短期或日工的雇主則常到這裡找工。

官方確認逮捕44人，移民權益團體「人道移民權益聯盟」（CHIRLA）估計人數達70至120人。

當晚，數百名抗議者聚集在市中心聯邦大樓外，高喊「釋放他們，讓他們留下！」加州服務業雇員工會（SEIU）主席胡爾塔（David Huerta）因阻擋ICE車輛被捕並受傷，被送醫後轉至大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

聯邦檢察官辦公室表示，胡爾塔被控妨礙執法行動，提審定於6月9日。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）譴責執法行動「製造恐懼」，加州州長紐森（Gavin Newsom）批評其為「混亂的聯邦掃蕩」，影響社區穩定。

ICE代理局長萊昂斯（Todd Lyons）則稱行動針對「危險罪犯」，全國每日平均逮捕1600人。「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）強調執法旨在「維護移民法，保障公共安全」。

加州洛杉磯派拉蒙市(Paramount)在移民與海關執法局進行多起拘捕行動後，抗議者與執法部門在阿隆德拉大道(Alondra Boulevard)爆發對峙，現場瀰漫煙霧，抗議者被煙霧籠罩。(路透)

6月7日：抗議升級，暴力衝突爆發

抗議活動擴散至派拉蒙阿隆德拉大道6400號的家得寶賣場，該地被ICE用作執法集結點，約400名抗議者聚集，高喊「ICE滾出去」。

聯邦特工及邊境巡邏隊使用催淚瓦斯、閃光彈及胡椒彈驅散人群，部分抗議者投擲石塊、點燃煙火，並在康普頓附近縱火焚燒一輛汽車；抗議者將購物車及回收箱推至街頭，阻礙執法車輛。

洛杉磯郡警局（LASD）宣布集會為「非法集會」，報告兩名警員受輕傷，一名抗議者因涉嫌襲警被捕，另有一人被控投擲燃燒物；LASD稱，警局僅負責交通管制及人群管理，未參與ICE執法。

當晚，川普簽署備忘錄，授權派遣2000名國民警衛隊進駐洛杉磯，部署將持續60天；川普在Truth Social發文，指責紐森及巴斯未能控制局面，聯邦政府將「恢復秩序」。

紐森回應稱此舉「蓄意挑釁」，調派加州高速公路巡警（CHP）維持交通秩序，但強調不參與移民執法。國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，若暴力持續，可能動員聖地牙哥彭德爾頓營的海軍陸戰隊，紐森稱此為「過激回應」。

加州洛杉磯康普頓市(Compton)在移民與海關執法局進行多起拘捕行動後，警方與抗議者爆發對峙，一名抗議者朝警方投擲石塊。(路透)

6月8日（截至美東時間14:00）：局勢持續緊張

抗議活動在派拉蒙、康普頓及市中心持續，示威者封鎖街道並在聯邦大樓外噴塗反ICE標語。在派拉蒙有一名抗議者頭部受傷，由其他示威者協助救治。

聯邦特工繼續使用非致命武器應對，阿隆德拉大道及阿拉梅達街部分路段仍被封鎖，執法力量高度戒備。

洛杉磯市議會全體15名成員發表聲明，稱聯邦行動「嚴重升級」，重申洛杉磯為「移民之城」。

CHIRLA及亞裔美國人促進正義組織（AAAJ）報告，社區熱線接到超過50通電話，反映ICE在學校及工作場所附近出沒，引發居民不安。

美國公民自由聯盟（ACLU）批評部分逮捕未出示司法搜查令，質疑程序合法性。

國土安全部（DHS）表示，ICE特工遭襲擊事件增加413%，部分特工家屬個人資訊被公開；ICE強調行動針對「有犯罪紀錄的移民」，如毒販及幫派成員，但移民團體反駁，多數被捕者為普通工人。

美東時間下午2時，川普政府派遣的2000名國民警衛隊抵達洛杉磯。

移民權益團體計畫8日美西時間下午2時（美東時間下午5時）在洛杉磯市政廳外舉行抗議，呼籲「國民警衛隊離開，ICE退出洛杉磯」。聯邦當局表示將繼續執行移民法，地方官員則強調保護社區穩定，後續可能有更多抗議及法律行動。