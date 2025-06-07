盧特尼克加入談判露玄機？準備因應北京強打「稀土牌」

美中第二輪貿易談判預定9日在倫敦舉行，觀察家預期，北京將進一步打「稀土牌」，促使美方放寬對中國某些技術出口管制，例如半導體。(路透)

美中第二輪貿易談判預定9日在倫敦舉行，觀察家預期，北京將進一步打「稀土 牌」，促使美方放寬對中國某些技術出口管制，例如半導體，而這回主掌美國出口管制事務的商務部 長盧特尼克加入談判，似已預告這方面有談判空間。

美國總統川普 6日表示，中國國家主席習近平「已同意」讓稀土礦物與磁鐵出口至美國，但未詳述何時會恢復出口，也未提及可能釋出的稀土數量。北京方面則對稀土隻字未提，只表示正認真遵照上月在日內瓦敲定的美中貿易休兵協議行事。

中國掌控全球90%的稀土加工，4月4日起對部分稀土礦物和磁鐵實施出口管制，還擊川普的「對等關稅」。新制並未完全禁止稀土出口，但出口必須事先取得政府核准。

根據CNN報導，向中國當局提出諮詢的中國學者表示，北京不僅不打算棄打稀土這張王牌，可能還會善加運用，逼華府放寬旨在阻擋中國取得美國先進半導體與尖端技術的出口管制措施。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說，未來兩周，即使更多美企申請的稀土出口獲准，整個出口許可證制度仍會繼續實施。他說，根據中國商務部規定，從出口許可證的申請到核准，整個程序走完費時多達45天。

吳教授說：「原則上，我可以同意出口給你，但步調要加快或減緩由我決定。實際上，就技術層面而論，這也要視雙邊經貿關係的整體氛圍而定。若是雙邊關係良好，我就可能快一些；若是不好，我就慢慢來--由於我仍照著標準程序行事，你也不能說我違反協議。」

中國美國商會6日表示，中國供應商最近已收到為期六個月的出口許可證，但不確定性並未消，因為申請案件大量堆積。

北京人民大學國際關係教授金燦榮說，從川普對稀土重視的程度，可見北京打「稀土牌」多有效。他說：「我之前不了解這張稀土牌這麼重要，現在美方顯然急於解決這個問題。然而，我方當然會把稀土與其他議題掛鉤--美方正限制中國取得晶片和噴射機引擎，那麼，中國當然有各種理由善用這張牌。」

中國一些學者認為，既然川普宣布執掌美國商務部的盧特尼克將加入新一輪貿易談判，美國對中科技出口限制的議題，或許今後就可攤在檯面上談。

擔任商務部顧問的北京對外經濟貿易大學教授崔凡說：「將來，美國出口控制議題也許不再是完全談不得的領域。」