川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」

美國總統川普28日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個可能約15%的上限，而非31％。美聯社

美國總統川普 28日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個可能約15%的上限，而非31％，且這所常春藤 盟校需向美國政府出示該校目前來自其他國家的學生名單。

川普強調，「哈佛得聽話。哈佛現在很不尊重我們國家，並且他們目前的所作所為愈陷愈深」。

川普還說，「我們有想念哈佛及其他（美國知名）學府的（美國）民眾。因為我們那些學校裡有外籍生，所以（美國本地學生）他們（才）錄取不了」；「我想確定外籍生是會愛我們國家的人」。

川普聲稱，「哈佛必須明白，我最不想做的就是傷害他們。他們正傷害自己，正在鬥爭」；川普並以美國另1所私立名校哥倫比亞大學為例，批評哥大 「非常、非常糟糕；他們至今的所作所為，他們非常反猶太，還有許多其他事；但（哥大）他們正與我們合作尋找解決方案」；「可是哈佛卻想鬥爭，他們想展現自己有多聰明，而他們卻令自己慘遭修理、輸得一塌糊塗」。

彭博資訊29日報導說，川普前述言論提出1個具體、明確的外籍生招生人數目標。哈佛則未立即對此一目標置評。

根據哈佛的資料數據，該校近6800名學生（占全體學生的27%）來自其他國家，高於2006的占比（約20%）。哈佛表示，該校的外籍人士逾1萬人，其中包括研究員，或為了該校非學位課程而來的人士和他們的家屬。